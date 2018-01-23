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23.01.2018
Салiдарнасць
Россияне обнаружили в Бухаресте Ленина без головы. Фотофакт

На одной из улиц румынской столицы можно увидеть необычный памятник.

Именно так после реконструкции выглядит бывший памятник Ленину, который находился перед местным домом печати.

Вместо головы из тела советского вождя растут розы – таким оригинальным способом автор хотел проиллюстрировать отсутствие у граждан интереса к румынским политическим лидерам всех направлений.

– Хочется побывать в румынском Бухаресте хотя бы для того, чтобы посмотреть на памятник Ленину, который они там так креативно отреставрировали, – пишут пользователи одного из российских Telegram-каналов.

Как дипломат спас тысячи евреев от Холокоста, но был забыт на родине

 
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