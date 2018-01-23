Политолог – о встречах в Европе: «Лукашенко это психологически напрягает»

Почему глава Беларуси не поехал на Всемирный экономический форум?

В связи с проходящим в швейцарском Давосе Всемирным экономическим форумом, куда в очередной раз съехались главные мировые политики и бизнесмены, возникает вопрос – а почему Беларусь не представлена на этом грандиозном мероприятии?

Чиновники, которые так много говорят о многовекторной политике и привлечении инвестиций в страну, почему-то дружно забыли самом важном экономическом форуме в мире. С 1995 года Беларусь ни разу не была представлена в Давосе даже на уровне премьер-министра, не говоря уже о главе государства.

В чем причина?

– Тут есть комплекс причин, – объясняет «Салідарнасці» ситуацию политический обозреватель Валерий Карбалевич. – И то, что Беларусь не вписана в систему международных отношений, что страна долгое время была в изоляции, а чиновники были невъездными в Европу. То есть, власть не умеет разговаривать с европейскими политиками.

По мнению собеседника, глава Беларуси «не очень уютно себя чувствует» в переговорах с западными политиками:

– У них совершенно другое мировоззрение. Когда они вдруг начинают говорить о правах человека, то Лукашенко просто не понимает, зачем они все это говорят. Ведь в его представлении политика – это нечто совершенно другое.

Именно поэтому руководитель Беларуси с удовольствием посещает саммиты в рамках Евразийского экономического союза. А Давос или Брюссель – категорически нет.

– Ему трудно разговаривать на том языке, на котором разговаривают западные политики. Ему комфортнее разговаривать с такими людьми, как лидеры с постсоветского пространства, представители арабских стран, Китая... То есть стран, в которых нет демократии. Там они договариваются о чем-то напрямую, о каких-то инвестициях, кредитах. И они понимают друг друга.

А с политиками западного типа все намного сложнее. Если сказать руководителю европейской страны – мол, мы хотим получить ваши инвестиции, то любой политик в ответ скажет: извините, но я тут не причем. И Лукашенко это психологически напрягает. А, например, с Путиным об этом можно спокойно разговаривать, – считает политолог.

По словам собеседника, глава государства предпочитает говорить с людьми, которые «не вспоминают о правах человека, а говорят о деньгах».

Напомним, что Беларусь уже несколько лет подряд испытывает нехватку иностранных инвестиций, что приводит к снижению потенциала экономического роста и производительности труда.

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