Лукашенко нашел помощнику Корбуту новую работу
Александр Лукашенко освободил Николая Корбута от должности помощника президента по общим вопросам.
Николай Корбут – слева
Глава Беларуси согласовал его назначение на должность заместителя Государственного секретаря — члена постоянного комитета Союзного государства, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.
Николай Корбут – один из самых приближенных людей к главе Беларуси. Он регулярно участвует в неформальных мероприятиях с его участием. Например, помогает копать картошку.
В 2009−2013 годах он занимал пост управляющего делами президента.
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