Лукашенко нашел помощнику Корбуту новую работу

Александр Лукашенко освободил Николая Корбута от должности помощника президента по общим вопросам.

Николай Корбут – слева

Глава Беларуси согласовал его назначение на должность заместителя Государственного секретаря — члена постоянного комитета Союзного государства, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Николай Корбут – один из самых приближенных людей к главе Беларуси. Он регулярно участвует в неформальных мероприятиях с его участием. Например, помогает копать картошку.

В 2009−2013 годах он занимал пост управляющего делами президента.