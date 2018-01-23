Шесть убийц. Кто сейчас ждет расстрела в «камере смертников»

На днях суд вынес очередной смертный приговор — Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову за убийство влюбленной пары и мужчины. Кроме них осуждены на расстрел и ждут своей участи еще четверо.

Некоторые намерены обжаловать решение в суде, другим остается просить о помиловании у президента.

40-летний Кирилл Казачек. Убийство двух собственных детей

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Все произошло в январе 2016-го в деревне Наровчизна (Мозырский район). Мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись.

После убийства он приехал к женщине и рассказал обо всем. А потом позвонил в милицию и выбросился с балкона 4-го этажа, чтобы покончить с собой — но выжил.

В крови мужчины было 2,36 промилле алкоголя, но он полностью осознавал свои действия, заключили эксперты. Ранее мужчина уже был судим за хулиганство и избиение, что в целом отягчало его вину.

В суде прозвучало, что мать семейства после случившегося дважды пыталась наложить на себя руки, а с третьим ребенком постоянно работали психологи.

Год прошел с момента, как областной суд приговорил Кирилла Казачка к расстрелу. По данным правозащитников, мужчина не стал обжаловать приговор в Верховном суде — и его этапировали в минское СИЗО, где осужденные ждут расстрела.

33-летний Алексей Михаленя. Убийство двух соседей-пенсионеров

В марте 2016-го во дворе частного дома в Наровле нашли убитого пенсионера, а в подвале — его сестру. Им было 59 и 61 год.

В убийстве с особой жестокостью обвинили местного жителя. Накануне мужчина вышел на свободу. По его словам, он пришел к соседям за ножницами, чтобы подстричь отца. Но старик якобы напал, и пришлось защищаться.

Известно, что фигурант к тому моменту уже имел несколько судимостей — за кражу и убийство в подростковом возрасте.

Все тот же Гомельский суд в феврале 2017-го приговорил Алексея Михаленю к расстрелу. И обязал заплатить потерпевшей родственнице 50 тысяч рублей. Летом Верховный суд оставил смертный приговор в силе.

36-летний Игорь Гершанков и 31-летний Семен Бережной. Шесть жертв ради денег и жилья

Игорь Гершанков. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек. Их тела были закопаны в безымянных могилах на сельских кладбищах. При жизни это были одинокие люди, зависимые от алкоголя или имеющие долги за коммуналку.

Оказалось, именно таких подыскивала группа «черных риелторов» (всего — четверо человек). Они уговаривали людей продать или разменять жилье, а потом убивали. Некоторых закапывали живьем, пока жертвы спали под действием водки и клофелина.

Гершанкова и Бережного признали виновными в шести убийствах и подготовке еще одного (даже вырыли яму для конкретного человека), похищениях, мошенничестве и других преступлениях.

Причем Игорь Гершанков ранее уже был судим за мошенничество с жильем.

Семен Бережной. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Летом 2017-го Могилевский областной суд решил, что мужчины подлежат расстрелу. Их имущество конфискуют, а в пользу родственников убитых взыщут компенсации примерно на 110 тысяч долларов.

Фигуранты обжаловали приговор, но в декабре Верховный суд оставилего без изменениий.

У обвиняемых остался шанс получить помилование от президента — то есть замену казни на другое наказание. Правозащитникам известен только один такой случай. Остальные (более трехсот осужденных с 1990 года) «убыли по приговору».

44-летний Александр Жильников и 24-летний Вячеслав Сухарко. Убили молодую пару и мужчину

Вячеслав Сухарко. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В декабре 2015-го в столичной квартире на Алибегова нашли тела убитой пары: 24-летней девушки и 32-летнего парня.

Оказалось, за 2 миллиона рублей «старыми» другая минчанка попросила двух знакомых «отправить» девушку в больницу, чтобы тем временем вернуть бывшего парня. Но те позарились на имущество в квартире и убили обоих. На телах пары эксперты насчитали полторы сотни ран.

За день до того в Колодищах обвиняемые расправились с мужчиной, который хранил дома 10 тысяч долларов.

Нападавшие пошли на «дело» пьяными и ради денег, констатировало следствие. Все это отягчало их вину. К тому же Александр Жильников ранее был судим за хулиганство и кражу, но на путь исправления не стал. А теперь обоих обвинили еще и в разбое, хищении документов.

Весной их приговорили к пожизненному заключению, но Верховный суд отправил дело на пересмотр. Итог: казнь для обоих. Мужчин также обязали заплатить более 100 тысяч долларов родным убитых.

Фигуранты еще могут обжаловать приговор в суде, хотя Сухарко от такой идеи уже отказался.

За что казнят и сколько было приговоренных

Напомним, смертную казнь могут назначать за 12 видов преступлений, в том числе —развязывание войны или заговор с целью захвата власти, убийство милиционера или акт терроризма в отношении госдеятеля, измену государству (сопряженную с убийством) или геноцид.

Такое наказание не может быть назначено женщинам. А также тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет или уже старше 65 на момент вынесения приговора.

Родные осужденных узнают о расстреле постфактум, место захоронения им не сообщают. Иногда семье возвращают личные вещи человека, например, даже тюремную робу с надписью «ВМН» (высшая мера наказания). Приговоры исполняют в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. На расстреле присутствуют прокурор (следит за законностью), врач (констатирует смерть) и, по желанию человека, священник.