Кто владеет более чем половиной всех богатств Земли

Боссы корпораций стали еще богаче, а рабочие и крестьяне обеднели — около 82% прироста мирового богатства пришлись на 1% населения Земли. Кто эти люди?

Организация Oxfam опубликовала очередной доклад об имущественном расслоении в мире.

В отчете, приуроченном к старту международного экономического форума в швейцарском Давосе, указывается, что состояние богатейших людей планеты за год выросло, и теперь всего 1% населения Земли владеет более чем половиной всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты — бедной половины мирового населения — при этом осталось прежним.

Общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличивалось со скоростью 13% в год — в шесть раз быстрее, чем доходы обычных рабочих и служащих по всей планете, указывают в Oxfam.

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