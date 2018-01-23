Вынесли приговор обвиняемому по делу о гибели роупджампера

Его приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА.

Суд Заводского района признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По приговору суда обвиняемому назначено именно то наказание, которое просила сторона государственного обвинения в судебных прениях.

Кроме того, с обвиняемого в пользу отца погибшего роупджампера будет взыскано в счет материальной компенсации морального вреда Br60 тыс., в пользу сестры погибшего - Br30 тыс. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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