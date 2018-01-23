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23.01.2018
«Когда слышу фразы типа «сделать Россию свободной», каждый раз думаю – а нахрена?»

Аркадий Бабченко поделился в Facebook утопией о прекрасном будущем.

Фото Depositphotos

– В прекрасной свободной Земле будущего мы, безусловно, отменим к чертям национальности и страны по этническому признаку. И выдавать гражданство будем по результатам теста, основанного на сведении воедино умственных данных, способностей к нравственной эмпатии, образовательного уровня, принятия общечеловеческих ценностей, поведенческих норм и так далее.

Сколько у тебя условный показатель? Сорок пять? Вот тебе, дружище, автомат, стекломой и паспорт ДНР. Езжай. Удачи. Чуть повыше? Пятьдесят два? Ну, ок, распределительная шляпа говорит «Воронеж». Девяносто? Сомалиленд. Сто пятнадцать? Пожалте паспорт США. Сто сорок? Рады приветствовать вас в Исландии, сэр. Сто пятьдесят? Шалом, лехаим, мазл тов! Сто шестьдесят? Илон, мы тебе сантехника на Марс нашли.

Национальностью будет показатель умственного, нравственного, образовательного и человеческого развития. Он же будет и визой. Хочешь перейти на следующий уровень и жить в более процветающей стране? Учись. Развивайся. Совершенствуйся. Приноси пользу. Выучи математику, создай произведение искусства, изобрети нейропротез, спаси птенца, борись с жестокостью и рабством. Сдал экзамен - вот тебе список новых открывшихся стран.

И купить это гражданство будет нельзя. Пофиг на твои деньги, которые ты где-то там наворовал.

И когда ты говоришь: я живу там-то – все сразу понимают, с кем имеют дело. А когда ты говоришь: я живу тут-то – все тоже сразу понимают, с кем имеют дело.

Поэтому, когда слышу фразы типа «сделать Россию свободной и процветающей», я каждый раз думаю – а нахрена?

Все свободные и процветающие, в конце концов, все равно снимаются с этой территории и едут в и так свободные и процветающие города. Только тратят сейчас на этот переезд на порядок больше усилий, чем нужно, зачем-то доказывая свою национальную принадлежность и ища в себе какие-то корни. Это я не про себя, если что. Так, вообще. Ин дженерал. Ну вот что вам, например, от моей национальной принадлежности, если я - имперский мудак? Не корни вам надо проверять, дорогие мои миграционные офицеры, а мозги.

А в Воронеже пусть живут люди с наворованным миллиардом баксов в подвале, догхантеры, зрители «Битвы экстрасенсов», свидетели пришествия савецкой колбасы по два двадцать, страдатели по сильной руке и любители семок на кортах. Люди должны жить там, где им хорошо. Скрепы к скрепам, камни к камням. Все желания должны исполняться.

Бухаешь, мочишься в подворотне, орешь на детей, бьешь животных, ненавидишь не таких и практикуешь нравственную идиотию - будьте любезны, вот вам микрорайон Химмаш, 132 улица Строителей. Вашим услугам комфортабельные подъезды для ссанья и модернизированные лавочки для блевания. И без разницы, откуда ваши корни и какой у вас цвет кожи. Экзамены надо было сдавать нормально. Хочешь уехать из Балашихи, учи английский. Бонжур, ёпта.

И все сразу станет органично и окажется на своих местах.

ЗЫ: А смотрите, как мы легко подчиняемся навязанным правилам и начинаем считать их за норму. Вот тут начались комменты про «расизм», «фашизм» и «селекцию». Давайте уточним. Скажем, я, к примеру, хочу жить в условном Берлине. Или Таллине. Или том же Воронеже. Если у меня подходящая национальность, мне тут же дают бумажку, разрешающую жить в условном Берлине, или Таллине, по какой-нибудь программе возвращения соотечественников.

А если у меня не подходящая национальность, мне не дают бумажку, разрешающую жить в Берлине. Или Таллине. Или Воронеже.

Еще раз отмечу - бумажка эта выдается только на основе национальности. По всем остальным параметрам я подхожу к принятым в условном Берлине, или условном Таллине, нормам общежития. Я не избиваю геев, не призываю ввести войска и не расстреливаю редакции за оскорбления моего божества. Нет. У меня просто нет подходящей крови. На этом основании в выдачи бумажки на проживание мне отказывают, и я потом десять лет буду доказывать, что рылом все-таки тоже вышел.

Так, собственно, какой из двух приведенных вариантов больше подпадает под понятие «селекция»? Выдуманный гипотетический в жанре «утопия» - или существующий в реальности?

Спасибо за размышления.

В рамках проекта «Теневое планетарное правительство будущего. Заговор. Эпизод первый»

 
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