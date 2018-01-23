Виктор Шендерович: Полная амнистия! Или, на худой конец, амнезия

Виктор Шендерович поделился в Facebook любопытной историей.

– Знакомый бизнесмен рассказывал: у его приятеля, бывшего чиновника городского масштаба, обнаружился во Франции небольшой загашник - 3 млн. долларов. Ну, чисто на черный день. В благодарность за бескорыстную передачу в частные руки куска крупной городской собственности.

Лежали себе, значит, эти три лимона и хлеба не просили. И вдруг банкир, брат мусью, лягушатник проклятый, попросил объясить: откуда взялось в его банке сие бабло?

Бывший чиновник (ныне депутат Государственной думы РФ), чуя недоброе, попросил приятеля-бизнесмена переховать эти деньги у себя. Типа взять в долг, а потом типа отдать. Но переховать не получилось, потому что снять их теперь, оказывается, тоже нельзя без ответа на проклятый вопрос: откуда?

Санкции, суко. Обложили, гады, русского человека... Сжимают кольцо.

Зачем я рассказываю эту историю? Для очерка нравов, согласитесь, поздновато: история совершенно банальная. А рассказываю я ее - ради формулировки, которой бывший чиновник, ныне депутат Государственной думы, закончил повествование о своей беде, приватно объясняя приятелю происхождение капитала.

– Это, – сказал он, – не коррупция! Это просто – давно было...

Амнистия, господа. Полная амнистия! Или, на худой конец, амнезия.

Так победим.

Шендерович: «Никто же не спрашивает: дорогой деятель культуры, не хочешь ли ты стать проституткой?»