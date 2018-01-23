В Быхове номенклатуру столкнули лбами

Будет ли конкуренция на выборах в местные Советы? Будет. Как минимум, в одном отдельно взятом районе.

Быховский район Могилевской области известен тем, что в оппозиционном плане он «стерилен», и нынешние выборы будут не первыми, когда кандидатов-оппозиционеров в списках нет вообще. И тем не менее, для местной номенклатурной элиты выборы здесь станут испытанием и своеобразным замером уровня доверия и авторитета местного начальства.

Напомним, что, согласно сообщению Центризбиркома, по всей стране, кроме Минска, остались безальтернативные округа, где зарегистрирован только один кандидат. И это кандидат власти.

Помимо столицы, возможность выбирать хотя бы из двух кандидатов власти по какой-то причине предоставили и всем избирателям Могилевской области, в которой все округа альтернативные.

Но в Быховском районе ситуация особенно интересная. Здесь альтернативой местному начальству на выборах будут не формальные водители-библиотекари-уборщицы. Здесь на выборах столкнули лбами равных.

Так, замначальника РУВД, начальник милиции общественной безопасности будет бороться за мандат с директором местного жилкомхоза. Начальник землеустроительной службы – с начальником ГАИ. Директор овощесушильного завода – с начальником почты. Председатель колхоза (директор СПК) – с председателем сельсовета…

Явно привелигированных округов всего два. Так, у зампреда исполкома в соперниках простой пенсионер, а у управляющей делами исполкома – простой водитель. Но в целом ситуация конкурентная и, прямо скажем, для страны необычная.

Хотя от перемены мест слагаемых сумма, безусловно, не меняется. Все кандидаты – провластные, а это значит, что о разгуле демократии речь не идет. Максимум на что нацелен такой сценарий, – подергать за усы местную элиту. Чтобы не бронзовели.