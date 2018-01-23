.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Быхове номенклатуру столкнули лбами
В Давосе начался Всемирный экономический форум: Лукашенко и Путин не приехали
Памёр пісьменнік і грамадскі дзеяч Васіль Якавенка
ОНТ уволил российского ведущего «Контуров»
Белоруска попала в рейтинг Forbes самых перспективных людей Европы младше 30 лет
«Вряд ли кто-то из них, как Стив Джобс, склепает в гараже компьютер и создаст транснациональную корпорацию»
Ці варта фатаграфавацца з Ярмошынай?
Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы
Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов
На «Пинскдреве» погиб рабочий
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Парад купальников на Крещение
Ню и ящик!
Выкладчыца БДУ запісала на дыктафон экзаменацыйны адказ студэнткі, якая ўзначаліла «Моладзь БНФ»
Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Когда мы начнем массово замораживать свои тела для оживления в будущем
«У меня была ночь, чтобы проститься со всей жизнью»
Пост выходных Рунета: «Владимир Владимирович по привычке шел прямо по воде»
«Пушков уж либо штаны надел бы, либо крестик снял. Дуй в Крым»
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»
Боль российского патриота
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Как тебе такое изобретение, Илон Маск?
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей»
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
Особенности президентского корпоратива
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
23.01.2018
Евгений Федоров
В Давосе начался Всемирный экономический форум: Лукашенко и Путин не приехали

А вот Украину будет представлять президент страны Петр Порошенко.

Одно из главных международных событий, проходящее в Швейцарии, традиционно вызывает интерес у политиков и бизнесменов со всего мира. В 2018 году с докладами на форуме выступят многие мировые лидеры – например, Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Ожидается, что мероприятие поможет дать ответы на многие экономические проблемы – в частности, как противостоять кризисным тенденциям в экономике в условиях растущей конкуренции в мире. Кроме того, Давос по традиции станет площадкой для привлечения масштабных инвестиций в различные страны.

На этом фоне интересно, что лидеры Беларуси и России – Александр Лукашенко и Владимир Путин на мероприятие решили не ехать. Причем, в последний раз белорусская делегация высокого уровня посещала давосский форум в далеком 1995 году.

Украинская делегация, напротив, решила посетить форум в полном составе – во главе с президентом страны Петром Порошенко.

Средняя зарплата в Польше подскочила до 1180 евро

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Шорец наградил владельца ТЦ Outleto – а тот выступил с критической речью
Класковский: «По поводу референдума «Чапай думать будет»
Минское «Динамо» провалило сезон
Как голая Брыльска отбрила осветителя
Что это было? Как Лукашенко напряг посла Пакистана
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY