В Давосе начался Всемирный экономический форум: Лукашенко и Путин не приехали

А вот Украину будет представлять президент страны Петр Порошенко.

Одно из главных международных событий, проходящее в Швейцарии, традиционно вызывает интерес у политиков и бизнесменов со всего мира. В 2018 году с докладами на форуме выступят многие мировые лидеры – например, Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Ожидается, что мероприятие поможет дать ответы на многие экономические проблемы – в частности, как противостоять кризисным тенденциям в экономике в условиях растущей конкуренции в мире. Кроме того, Давос по традиции станет площадкой для привлечения масштабных инвестиций в различные страны.

На этом фоне интересно, что лидеры Беларуси и России – Александр Лукашенко и Владимир Путин на мероприятие решили не ехать. Причем, в последний раз белорусская делегация высокого уровня посещала давосский форум в далеком 1995 году.

Украинская делегация, напротив, решила посетить форум в полном составе – во главе с президентом страны Петром Порошенко.

Средняя зарплата в Польше подскочила до 1180 евро