Вышел клип «Харли» о той самой зиме, которая сегодня за окном: «Все вернется с рассветом»
Песня белорусской группы была написана еще в прошлом году, а очень живописный клип на песню «Зима», над которым работала команда из Беларуси и Украины, – буквально на днях.
«Не прошло и полтора месяца Зимы, как она – настоящая – пришла в Киев и Минск, Варшаву и Москву, и другие города. Клип домашнего производства, не судите строго», – отмечают его создатели.
А лидер группы Евгений Чалышев поет:
«Что-то в жизни успел, что-то пусть не сбылось
Уголек не истлел, наше время пришло
Замело все пути
Все вернется с рассветом!
Хороводит немыслимо – ЗИМА!»
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