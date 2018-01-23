Вышел клип «Харли» о той самой зиме, которая сегодня за окном: «Все вернется с рассветом»

Песня белорусской группы была написана еще в прошлом году, а очень живописный клип на песню «Зима», над которым работала команда из Беларуси и Украины, – буквально на днях.

«Не прошло и полтора месяца Зимы, как она – настоящая – пришла в Киев и Минск, Варшаву и Москву, и другие города. Клип домашнего производства, не судите строго», – отмечают его создатели.

А лидер группы Евгений Чалышев поет:

«Что-то в жизни успел, что-то пусть не сбылось

Уголек не истлел, наше время пришло

Замело все пути

Все вернется с рассветом!

Хороводит немыслимо – ЗИМА!»