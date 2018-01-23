Вышел клип «Харли» о той самой зиме, которая сегодня за окном: «Все вернется с рассветом»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Быхове номенклатуру столкнули лбами
В Давосе начался Всемирный экономический форум: Лукашенко и Путин не приехали
Памёр пісьменнік і грамадскі дзеяч Васіль Якавенка
ОНТ уволил российского ведущего «Контуров»
Белоруска попала в рейтинг Forbes самых перспективных людей Европы младше 30 лет
«Вряд ли кто-то из них, как Стив Джобс, склепает в гараже компьютер и создаст транснациональную корпорацию»
Ці варта фатаграфавацца з Ярмошынай?
Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы
Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов
На «Пинскдреве» погиб рабочий
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Парад купальников на Крещение
Ню и ящик!
Выкладчыца БДУ запісала на дыктафон экзаменацыйны адказ студэнткі, якая ўзначаліла «Моладзь БНФ»
Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Когда мы начнем массово замораживать свои тела для оживления в будущем
«У меня была ночь, чтобы проститься со всей жизнью»
Пост выходных Рунета: «Владимир Владимирович по привычке шел прямо по воде»
«Пушков уж либо штаны надел бы, либо крестик снял. Дуй в Крым»
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»
Боль российского патриота
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Как тебе такое изобретение, Илон Маск?
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей»
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
Особенности президентского корпоратива
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
23.01.2018
Салiдарнасць
Вышел клип «Харли» о той самой зиме, которая сегодня за окном: «Все вернется с рассветом»

Песня белорусской группы была написана еще в прошлом году, а очень живописный клип на песню «Зима», над которым работала команда из Беларуси и Украины, – буквально на днях.

«Не прошло и полтора месяца Зимы, как она – настоящая – пришла в Киев и Минск, Варшаву и Москву, и другие города. Клип домашнего производства, не судите строго», – отмечают его создатели.

А лидер группы Евгений Чалышев поет:

«Что-то в жизни успел, что-то пусть не сбылось

Уголек не истлел, наше время пришло

Замело все пути

Все вернется с рассветом!

Хороводит немыслимо – ЗИМА!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Шорец наградил владельца ТЦ Outleto – а тот выступил с критической речью
Класковский: «По поводу референдума «Чапай думать будет»
Минское «Динамо» провалило сезон
Как голая Брыльска отбрила осветителя
Что это было? Как Лукашенко напряг посла Пакистана
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY