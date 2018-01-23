ОНТ уволил российского ведущего «Контуров»

С ОНТ окончательно ушел российский ведущий Илья Колосов, который работал на канале с 2015 года, перейдя туда с российского RTVi.

Колосову не продлили контракт, на ОНТ он вел «Контуры». Известно, что во время работы в Беларуси Колосов продолжал сотрудничать с российским каналом.

Уход Колосова с канала совпал по времени с приходом на ОНТ Марата Маркова и Дмитрия Бочкова с БТ.

Из раздела «Лица ОНТ» на сайте телекомпании исчезли отдельные ведущие, которые раньше часто появлялись в кадре: Олег Лепешенков, Вячеслав Бондаренко, Алексей Михальченко.

Как нам стало известно, они по-прежнему работают на канале, но эфирного времени у них стало меньше.

Так, Бондаренко сказал нам, что в настоящее время у него осталась только рубрика в программе «Наше утро».

Программы Михальченко «Как есть, так есть» в эфире тоже не стало — теперь он занимается визуальным оформлением сюжетов. Лепешенков «занят в других проектах».

Также напомним, что с канала недавно ушел Вадим Гигин — он перешел на канал «Белрос», который фактически невозможно увидеть в Беларуси.