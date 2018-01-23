Шорец наградил владельца ТЦ Outleto – а тот выступил с критической речью

TUT.BY сообщил о ярком выступлении крупного предпринимателя на встрече главы Минска с бизнесменами в Ратуше. Михаил Супрунович рассказал, кому лучше давать государственные награды и где нужно ужесточить госрегулирование.

Андрей Шорец вручил главному поставщику автомобилей ГАЗ и владельцу ТЦ Outleto Михаилу Супруновичу благодарность от имени города, а бизнесмен, не готовясь, выступил с трибуны.

«Вчера я летел из Вены и в самолете увидел очень много наших красивых девушек. То есть наш генофонд возвращается в Минск. Это говорит в пользу Минска перед Веной», — разрядил обстановку Супрунович и перешел к серьезным темам.

Бизнесмен сразу сказал, что его мнение может не совпадать с мнением Союза предпринимателей.

— За награждение большое спасибо, но мы живем в век цифровых технологий, когда все очень легко считается. Я считаю, что тот, кто платит больше налогов, тот и более достоин получать награду. Я совершенно не уверен, что эта награда правильно нашла своего героя, но я хочу сказать, что я так же отношусь и к государственным наградам.

Я вижу, кого награждают: спортсменов, артистов, чиновников, силовые структуры, контролеров и так далее. Все это, несомненно, достойные люди. Но я считаю, что большей награды достоин тот, кто платит налоги. Хотя бы половина налогоплательщиков должна всегда быть в числе награждаемых. Я повторяю, это мое личное мнение.

«И мы его поддерживаем», — послышалось в зале.

Далее Супрунович сказал, что в Беларуси сильно увлеклись тем, чтобы сократить госрегулирование или хотя бы его ослабить.

— Я знаю направление, где нужно ужесточать государственное регулирование. Допустим, инвестиционные проекты, которые осуществляются в Минске. Нужно ввести очень жесткую экономическую экспертизу этих проектов. Мы настроили массу торговых центров, которые нескоро будут у нас востребованы. Была бы такая экспертиза — мы бы не настроили столько. В том числе и я бы не построил. Лучше бы мы эти деньги инвестировали в промышленность.

Мне в России рассказали анекдот: «Чем бизнесмены отличаются от простых мужиков? Мужику нужно построить дом, посадить дерево и вырастить сына. А бизнесмену нужно посадить дерево, вырастить сына и построить торговый центр».

В зале засмеялись, а бизнесмен перешел к следующему вопросу о госрегулировании. Речь пошла о предприятиях, которые сознательно идут в банкротство, имея длительные обязательства перед своими заказчиками.

— Допустим, торговый центр мне построили — и предприятие уходит в банкротство специально, чтобы не нести гарантийные обязательства. Здесь нужно точно какое-то регулирование.

Еще одна проблема в сфере девелопмента, по мнению Супруновича, — высокие ставки налога на землю и недвижимость.

— Сегодня мы, кто вкладывал большие деньги, строил и создавал рабочие места, оказались заложниками своей работы. Вот эти коэффициенты налога на землю, налога на недвижимость, — они нас разоряют. Оказались на коне те, кто ничего не строил, ничего не создавал. Это арендаторы. Извините пожалуйста, уважаемые арендаторы, но это так. Мы говорим о высоких ставках аренды, но вы поймите, что у собственников есть себестоимость арендной платы. У меня в торговом центе Outleto себестоимость квадратного метра аренды семь с половиной долларов. Но арендные ставки чаще ниже, чем эти семь с половиной долларов. То есть мы работаем в убыток. На это тоже надо обратить внимание.

Зал поддержал Супруновича аплодисментами, а он пригласил Андрея Шорца в Колядичи на встречу с налогоплательщиками. Цель — обсудить проблемы, «которые нуждаются в серьезном подходе». Глава Минска пообещал приехать.