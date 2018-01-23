«Вряд ли кто-то из них, как Стив Джобс, склепает в гараже компьютер и создаст транснациональную корпорацию»

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Самозанятые выходят из «тени» — как это меняет экономику страны.

После появления указа президента, расширившего список видов занятости, для которых можно не оформлять ИП, количество самозанятых в этих сферах в прошлом году выросло. В Гродненской области, например, оно достигло 3,1 тысячи, что на 372 человека больше, чем в начале прошлого года. В Гомельской области —на 700, в Витебской – на 329.

Одни рассматривают самозанятость как занятие на всю жизнь, а для других — это подработка до «лучших времен». В нынешних экономических условиях новоявленные предприниматели и самозанятые понимают, что им выгодней оформить деятельность легально, заплатить единый налог и не бояться, что их поймают, считает глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.

Но выход из «тени» – не единственная причина роста самозанятости.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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