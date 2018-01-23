Что это было? Как Лукашенко напряг посла Пакистана

По случаю завершения дипмиссии в Беларуси посол Пакистана Масуд Хан Раджа встретился с Александром Лукашенко. «Салідарнасць» объясняет, что было не так в словах главы государства.

Посол Масуд Хан Раджа выслушивает Александра Лукашенко. Скриншот из видео БЕЛТА

«Прошу по возможности передать Навазу Шарифу самые добрые пожелания»

Почему посла Пакистана должна была напрячь эта просьба главы Беларуси, у которого «сложились очень добрые отношения с Навазом Шарифом»?

Мало того, что полгода назад политика отстранили от должности премьер-министра по обвинению в коррупции. С конца прошлого года суд рассматривает дело в отношении Наваза Шарифа и его детей.

Так называемое «панамского досье» показало, что дети бывшего премьера владели офшорными фирмами. Сам Наваз Шариф фигурирует в трех из четырех эпизодов дела: ему вменяется в вину владение активами, превышающими источник дохода как официального должностного лица.

В подарок — трактор от Лукашенко

Пресса пишет, что у бывшего премьера действительно серьезные проблемы. Шариф на родине оказался в опале и под огнем критики. Можно представить, что чувствует посол Пакистана, которого Лукашенко попросил передать тому привет.

«Даже без напряжения мы сможем превзойти этот рубеж (товарооборота в $ 1 млрд)»

Не менее странно прозвучало и это заявление главы Беларуси. Вообще-то, эту цель Лукашенко и Шариф поставили еще около трех лет назад (!) и собирались достичь ее к 2019-2020 году. Но пока товарооборот болтается в районе незначительных 60 млн долларов. Оптимизму главы Беларуси остается только позавидовать.

Во время встречи в 2015 году

Еще один показательный факт: после встречи Лукашенко с послом Пакистана государственные СМИ выдали положительную статистику. В январе-ноябре 2017 года товарооборот между странами увеличился на 30% и составил $ 65,5 млн.

Фокус в том, что этот объем всего лишь повторяет уровень 2012 года. После того, как Лукашенко и Шариф взялись развивать сотрудничество (во время взаимных визитов было подписано аж 80 документов), приблизиться к этой цифре долго не могли…