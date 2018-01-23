Минское «Динамо» провалило сезон

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Быхове номенклатуру столкнули лбами
В Давосе начался Всемирный экономический форум: Лукашенко и Путин не приехали
Памёр пісьменнік і грамадскі дзеяч Васіль Якавенка
ОНТ уволил российского ведущего «Контуров»
Белоруска попала в рейтинг Forbes самых перспективных людей Европы младше 30 лет
«Вряд ли кто-то из них, как Стив Джобс, склепает в гараже компьютер и создаст транснациональную корпорацию»
Ці варта фатаграфавацца з Ярмошынай?
Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы
Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов
На «Пинскдреве» погиб рабочий
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Парад купальников на Крещение
Ню и ящик!
Выкладчыца БДУ запісала на дыктафон экзаменацыйны адказ студэнткі, якая ўзначаліла «Моладзь БНФ»
Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Когда мы начнем массово замораживать свои тела для оживления в будущем
«У меня была ночь, чтобы проститься со всей жизнью»
Пост выходных Рунета: «Владимир Владимирович по привычке шел прямо по воде»
«Пушков уж либо штаны надел бы, либо крестик снял. Дуй в Крым»
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»
Боль российского патриота
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Как тебе такое изобретение, Илон Маск?
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей»
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
Особенности президентского корпоратива
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
23.01.2018
Михаил Миронович
Минское «Динамо» провалило сезон

Минское «Динамо» досрочно потеряло шансы выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2017/18.

Фото hcdinamo.by

Третье подряд домашнее поражение – на этот раз от владивостокского «Адмирала» – поставило крест на шансах «зубров» пробиться в восьмерку лучших Западной конференции КХЛ. Шансы были утрачены именно в трех январских матчах с командами очень дальнего Востока: хабаровский «Амур» и пекинский «Куньлунь» тоже разжились в Минске тремя очками. В результате подвиги «Динамо» вроде побед над лидером регулярного чемпионата питерским СКА потеряли значение.

Фото hcdinamo.by

Перед началом сезона председатель наблюдательного совета минского клуба, министр внутренних дел Игорь Шуневич так сформулировал задачу: выйти в плей-офф и «достойно выступить в нокаут-раунде». Однако «зубры» весьма неровно провели чемпионат, а январский отрезок и вовсе провалили. В результате не будет не только достойного, а вообще никакого выступления в плей-офф.

Тем не менее, на вопрос о том, что было сделано не так, главный тренер «Динамо», канадский специалист Горди Дуайер заявил (цитируется по «Трибуне»):

– Могу сказать точно, что я не о чем не жалею. Все решения были абсолютно верными. Я не готовился разговаривать в таком духе о сезоне в целом. Я точно все помню и ни о чем не сожалею. Этот сезон мы отработали здорово.

Остается добавить, что на прошлой неделе были обнародованы суммы контрактов клубов Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» в сезоне 2017/18, согласно данным «Чемпионата», потратило только на зарплаты и бонусы игроков около 13 миллионов долларов. И это лишь часть бюджета клуба.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:5)
Главное
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Шорец наградил владельца ТЦ Outleto – а тот выступил с критической речью
Класковский: «По поводу референдума «Чапай думать будет»
Минское «Динамо» провалило сезон
Как голая Брыльска отбрила осветителя
Что это было? Как Лукашенко напряг посла Пакистана
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY