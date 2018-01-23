Минское «Динамо» провалило сезон

Минское «Динамо» досрочно потеряло шансы выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2017/18.

Фото hcdinamo.by

Третье подряд домашнее поражение – на этот раз от владивостокского «Адмирала» – поставило крест на шансах «зубров» пробиться в восьмерку лучших Западной конференции КХЛ. Шансы были утрачены именно в трех январских матчах с командами очень дальнего Востока: хабаровский «Амур» и пекинский «Куньлунь» тоже разжились в Минске тремя очками. В результате подвиги «Динамо» вроде побед над лидером регулярного чемпионата питерским СКА потеряли значение.

Фото hcdinamo.by

Перед началом сезона председатель наблюдательного совета минского клуба, министр внутренних дел Игорь Шуневич так сформулировал задачу: выйти в плей-офф и «достойно выступить в нокаут-раунде». Однако «зубры» весьма неровно провели чемпионат, а январский отрезок и вовсе провалили. В результате не будет не только достойного, а вообще никакого выступления в плей-офф.

Тем не менее, на вопрос о том, что было сделано не так, главный тренер «Динамо», канадский специалист Горди Дуайер заявил (цитируется по «Трибуне»):

– Могу сказать точно, что я не о чем не жалею. Все решения были абсолютно верными. Я не готовился разговаривать в таком духе о сезоне в целом. Я точно все помню и ни о чем не сожалею. Этот сезон мы отработали здорово.

Остается добавить, что на прошлой неделе были обнародованы суммы контрактов клубов Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» в сезоне 2017/18, согласно данным «Чемпионата», потратило только на зарплаты и бонусы игроков около 13 миллионов долларов. И это лишь часть бюджета клуба.