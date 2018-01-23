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Лица
23.01.2018
Как голая Брыльска отбрила осветителя

Оператор Вадим Алисов, работавший на съемках фильма «Ирония судьбы», рассказал «7 дням» о забавном эпизоде с актрисой, исполнявшей главную роль:

— Осветитель зачем-то заглянул в костюмерную как раз в тот момент, когда там переодевалась Брыльска. Открывает дверь — и видит Барбару, причем совсем без одежды. Парень от неожиданности оторопел, уставился на нее. А вот актриса нисколько не смутилась. «Закрой дверь, — говорит, — а то на жену смотреть не сможешь!» Она знала себе цену, да и с чувством юмора у нее все было в порядке.

Хайди Клум шикарно ответила на выпад Дональда Трампа (фото, видео)

 
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