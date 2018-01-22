Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы

Председателя Молодежи БНФ Анну Смилевич отчисляют со 2-го курса Института журналистики БГУ. Девушка не сдала три экзамена в течение сессии, формально, такое количество задолженностей означает отчисление студента.

Ситуация, казалось бы, рядовая — за провалы в учебе постоянно кого-то исключают. Примечательно другое: 24 декабря 2018 года Анну избирают председателем «Молодежи БНФ», а уже 19 января 2018 года она не сдает третий экзамен в сессии.

Фото svaboda.org

Получалось ли совмещать политическую деятельность и учебу у бывших лидеров «Молодежи БНФ»?

Алесь Калита. Отчислен, но на несколько лет раньше

Первым председателем этой молодежной организации в 2006 году становится Алесь Калита. В его биографии было отчисление из учебного заведения, но на несколько лет раньше. После президентских выборов 2001 года Алесь был отчислен из Могилевского политехнического техникума. Дальше молодой политик продолжал учебу заочно.

Алесь Калита, фото svaboda.org

Франак Вячорка. Отчислен через три месяца после избрания

26 октября 2008 года председателем Молодежи БНФ избирают Франака Вячорку. Но ещё за 7 месяцев до этого, 18 февраля 2009 года, он был отчислен с третьего курса журфака с формулировкой «за академическую неуспеваемость». Основанием для отчисления стало то, что студент не смог вовремя сдать сессию: в это время Вячорка отбывал 15-суточный административный арест.

— Мой случай однозначно политический. Я учился на «отлично», мой средний балл был 8,7 — в основном я имел 8, 9 и 10. Когда меня посадили на 15 суток, и я вынужденно пропустил экзамен, то это стало поводом, чтобы избавиться от меня на журфаке, — вспоминает Франак Вячорка.

Вячорка исключен за несдачу двух экзаменов — по стилистике белорусского языка и по русской литературе.

Франак Вячорка, фото Еврорадио

Андрей Кречко. Отчислен, но на несколько месяцев раньше, чем стал председателем

В октябре 2009 года председателем становится Андрей Кречко. Его из БГУИР отчислили за 7 месяцев до избрания.

Андрей Кречко: «16 апреля 2009 года, уже на следующий день после Дня Воли, у меня начались проблемы: и с КГБ был «разговор», и в университете начались проблемы... Я поступал в БГУИР после радиотехнического колледжа, сразу на четвертый курс. У меня было много предметов к зачислению. Университет был открыт к этому, таким студентам давали время для досдачу. Но после Дня Воли отношение кардинально поменялось: начали говорить, что времени для досдачи у меня больше нет. Короче, мне создали такие условия, что было просто физически невозможно сдать эту академическую разницу».

Андрей Кречко, фото svaboda.org

Юрий Лукашевич. Через пять месяцев после избрания отчислен за прогулы

После перерыва в четыре года, когда организация практически не действовала, председателем Молодежи БНФ избирают Юрия Лукашевича. А через пять месяцев, в марте 2017 года, буквально за одну неделю Лукашевичу выносят сразу два письменных выговора за прогулы и на основании этого отчисляют из БГУ. Считает ли Юра, у которого было 30 часов пропусков, что его отчисление — политически мотивировано?

— Когда меня отчислили, я еще сомневался, может, отчислили не из-за политики, а потому, что я плохой студент. Но прошел год, и я все больше убеждаюсь, что это было из-за политики. Когда я с другими отчисленными обжаловал свое отчисление, то мне единственному на суде вместо простого отказа в удовлетворении жалобы дали 15 суток. Только мою новую жалобу уже шесть месяцев не рассматривают в суде и ничего не сообщают. Несколько недель назад я ходил восстанавливаться в БГУ, но мне там просто, с улыбкой сказали, что восстановиться нельзя, — говорит Юрий Лукашевич.

Юрий Лукашевич, фото svaboda.org

24 января на съезде председателем Молодежи БНФ впервые избирают девушку — студентку второго курса Института журналистики БГУ Анну Смилевич. Девушка не сдала экзамены по "Теории журналистики" (оценка 2 балла), «Языку средств массовой коммуникации» (оценка 2/3) и «Профессиональной этике журналистики» (оценку даже не выставили). Анна признает, в ее отчислении не только политика виновата.

Анна Смилевич: «Я не была идеально подготовлена. Но и другие студенты могли отвечать на таком же уровне, как и я, делать ошибки, но им в результате ставили хотя бы минимальный балл».

По словам Анны, отличницей она не была, средний балл имела «6,8», предыдущие сессии сдала без проблем — даже пересдачи ни одной не было. Планирует бороться за свое восстановление.

Анна Смилевич, фото svaboda.org

— Я не представляю, если бы я учился там дальше, как бы я мог совмещать эти две вещи. Лучше всего становиться председателем организации после того, как доучился, — считает Андрей Кречко.

— Я считаю, что университет — это не только оценки. И любой университет должен цепляться за студентов, занимающихся общественной и политической деятельностью. Ведь именно это и есть настоящая жизнь. А оценки и академические сферы — это только часть этой жизни. Это теория, которая готовит к настоящей жизни, — говорит Франак Вячорка.

История свидетельствует, что как минимум лидеров «Молодежи БНФ» нужно избирать после сессии.