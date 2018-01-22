Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов

Студенты химического факультета БГУ обратились к блогеру Антону Мотолько с просьбой распространить информацию о давлении со стороны заместителя декана по учебно-воспитательной работе.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Блогер Мотолько опубликовал сообщение студентов в своем Твиттере.

Также студенты приложили скриншоты сообщения, которое рассылала Жанна Цобкало. Там указаны даты, которые охватывают всю неделю голосования – от начала досрочного до основного дня выборов.

Антон Мотолько обратился за разъяснениями к госпоже Цобкало, и она объяснила, что на факультете таким образом «сверяли данные, кто будет отсутствовать в Минске в этот период».

– Зачем вы ищете подводные камни там, где их нет, – сказала она.

Как отмечают представители кампании «Правозащитники за свободные выборы», «подводные камни» как раз в том, что сотрудники высших учебных заведений не наделены функциями по организации избирательного процесса, а действия Жанны Цобкало выглядят как подготовка мероприятий по обеспечению явки на выборах.

Правозащитники обращают внимание как студентов, так и администраций ВУЗа на то, что право участия в выборах – исключительное право избирателя, никто не имеет права контролировать – где, когда и как он будет голосовать.