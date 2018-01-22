На «Пинскдреве» погиб рабочий

Инцидент произошел в цехе по производству фанеры 19 января.

Мужчине было 38 лет. По неофициальной информации, находясь на смене в фанерном цехе, рабочий заметил, что по конвейеру криво движется бревно. Он решил поправить его, предварительно не выключив оборудование.

Факт гибели рабочего подтвердили в Пинском межрайотделе Брестского областного управления Департамента госинспекции труда. Здесь сообщили, что идет проверка, которая продлится около месяца — и только после ее завершения будут сделаны выводы.