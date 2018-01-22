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Скандалы
22.01.2018
TUT.BY
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей

Милиции стало известно, что должностное лицо Логойского райисполкома получило от представителя строительного коммерческого предприятия Минской области взятку за то, что чиновник помогал ему с объектами для работы на территории Логойского района.

Подробности рассказал начальник управления БЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Однако взятку строитель дал не деньгами — установил чиновнику крышу в строящемся доме, а стоимость установки крыши (выполненные работы по устройству стропильной системы и кровли на строящемся здании) существенно занизили: более чем на 6 тыс. рублей. Такая странная дешевизна и оформление «липового» подряда на строительство стало поводом для подозрений во взяточничестве.

Сейчас милиция устанавливает причастность 53-летнего чиновника к другим фактам противоправной деятельности.

В отношении него возбуждено уголовное дело за взятку. Ответственность за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности.

 
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