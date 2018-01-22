Танцуют все! «Satisfaction» пловцов, студенток и домохозяек
Студенты Ульяновского института гражданской авиации, снявшие пародию на клип Бенни Бенасси «Satisfaction», подарили нам лучший флешмоб за последний год.
Движение в их поддержку, которое зародилось среди студентов вузов и училищ, продолжает распространяться — теперь пародии снимают украинские пловцы и петербургские пенсионерки.
Пловцы
(Обязательно досмотрите до конца)
Конники
Лунтик, волк и другие
Электрики
Биатлонистки
Домохозяйки
Студентки (в белье поверх одежды)
Команда «Вечернего Урганта»
А вот как начинался флешмоб:
Студенты из Ульяновска станцевали под «Satisfaction». И началось
Питерские пенсионерки поддержали ульяновских курсантов (внимание, 65+)
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