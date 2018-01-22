Танцуют все! «Satisfaction» пловцов, студенток и домохозяек

Студенты Ульяновского института гражданской авиации, снявшие пародию на клип Бенни Бенасси «Satisfaction», подарили нам лучший флешмоб за последний год.

Движение в их поддержку, которое зародилось среди студентов вузов и училищ, продолжает распространяться — теперь пародии снимают украинские пловцы и петербургские пенсионерки.

Пловцы

(Обязательно досмотрите до конца)

Конники

Лунтик, волк и другие

Электрики

Биатлонистки

Домохозяйки

Студентки (в белье поверх одежды)

Команда «Вечернего Урганта»

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

А вот как начинался флешмоб:

Студенты из Ульяновска станцевали под «Satisfaction». И началось

Питерские пенсионерки поддержали ульяновских курсантов (внимание, 65+)