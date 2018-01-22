В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла

Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту гибели 21-летней жительницы села Донское Татьяны Пименовой.

«19 января 2018 года беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из ГБУЗ РК «Луговская ЦРБ» в ГБУЗ РК «Перинатальный центр», где несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась через несколько часов. Вместе с тем, установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», где ей в госпитализации было отказано», — говорится в сообщении СКР.

Как рассказали «Новой газете» родственники погибшей, ночью 18 января у Татьяны поднялась температура и родственники вызвали «скорую». Татьяну увезли сначала в Луговскую ЦРБ, оттуда — в Симферопольскую городскую больницу, затем — в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

«Однако врачи больницы Семашко принимать ее отказались, потому что у нее не было документов: паспорта и полиса ОМС», — говорит отец погибшей.

Документы Татьяна действительно утеряла. Домой в Донское ей удалось вернуться не скоро: у нее разрядился телефон, почти час она проходила по улицам Симферополя в поисках человека, который дал бы ей позвонить.

«Такой человек нашелся. Это была случайная прохожая. Домой дочь вернулась с температурой 40°C», — говорит отец Татьяны.

На следующий день Татьяне стало лучше, но к вечеру температура вернулась. Ее вновь госпитализировали в Луговскую ЦРБ, а оттуда — в Симферопольский перинатальный центр. В перинатальном центре врачи зафиксировали гибель плода из-за свернувшегося от высокой температуры белка. Во время подготовки к искусственным родам умерла и сама женщина.

В республиканской больнице имени Семашко и Симферопольском перинатальном центре от комментариев насчет гибели Татьяны Пименовой воздерживаются. В беседе с севастопольским порталом «Примечания» медики перинатального центра предположили, что Татьяна могла болеть вирусной пневмонией, которая значительно усугубилась в результате переохлаждения, полученного женщиной за час хождений по ночному Симферополю после отказа в госпитализации.

Уголовное дело по факту гибели Татьяны возбуждено по части 2 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальная санкция — 3 года лишения свободы.