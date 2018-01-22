.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы
Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов
На «Пинскдреве» погиб рабочий
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла
Парашэнка са сваёй жонкай ушанаваў памяць беларуса Жызьнеўскага
Мясники, молочники, аптекари: кто пополнил армию монополистов в регионах
В Полоцком университете студентам запретили дарить цветы преподавателям на экзаменах
«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу»
Как школе заплатить 15 тысяч родителям ученицы, погибшей на картошке
Православный епископ назвал Путина «тьмою»
Видеостена за 16 тысяч долларов в Барановичском горисполкоме. Фотофакт
Выяснена личность обнаженной женщины, которую морозным утром под Полоцком сбил МАЗ
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
Пост выходных Рунета: «Владимир Владимирович по привычке шел прямо по воде»
Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Вот именно сейчас телевидение ведет себя как преступная организация»
Ошибка президента
Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
«В конце концов, гнилое яблочко режима упадет. Но это не финиш, а только начало»
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»
Романчук: «Власти перестарались»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей»
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали
Особенности президентского корпоратива
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
22.01.2018
Иван Жилин, Новая газета
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла

Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту гибели 21-летней жительницы села Донское Татьяны Пименовой.

«19 января 2018 года беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из ГБУЗ РК «Луговская ЦРБ» в ГБУЗ РК «Перинатальный центр», где несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась через несколько часов. Вместе с тем, установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», где ей в госпитализации было отказано», — говорится в сообщении СКР.

Как рассказали «Новой газете» родственники погибшей, ночью 18 января у Татьяны поднялась температура и родственники вызвали «скорую». Татьяну увезли сначала в Луговскую ЦРБ, оттуда — в Симферопольскую городскую больницу, затем — в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

«Однако врачи больницы Семашко принимать ее отказались, потому что у нее не было документов: паспорта и полиса ОМС», — говорит отец погибшей.

Документы Татьяна действительно утеряла. Домой в Донское ей удалось вернуться не скоро: у нее разрядился телефон, почти час она проходила по улицам Симферополя в поисках человека, который дал бы ей позвонить.

«Такой человек нашелся. Это была случайная прохожая. Домой дочь вернулась с температурой 40°C», — говорит отец Татьяны.

На следующий день Татьяне стало лучше, но к вечеру температура вернулась. Ее вновь госпитализировали в Луговскую ЦРБ, а оттуда — в Симферопольский перинатальный центр. В перинатальном центре врачи зафиксировали гибель плода из-за свернувшегося от высокой температуры белка. Во время подготовки к искусственным родам умерла и сама женщина.

В республиканской больнице имени Семашко и Симферопольском перинатальном центре от комментариев насчет гибели Татьяны Пименовой воздерживаются. В беседе с севастопольским порталом «Примечания» медики перинатального центра предположили, что Татьяна могла болеть вирусной пневмонией, которая значительно усугубилась в результате переохлаждения, полученного женщиной за час хождений по ночному Симферополю после отказа в госпитализации.

Уголовное дело по факту гибели Татьяны возбуждено по части 2 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальная санкция — 3 года лишения свободы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.4 (оценок:5)
Главное
Злотников: «На кладбище тоже все спокойненько, без всякой инфляции»
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
«Я свободомыслящий человек, а они жалкие холуи»
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Ню и ящик!
Питерские пенсионерки поддержали ульяновских курсантов (внимание, 65+)
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY