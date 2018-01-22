Мясники, молочники, аптекари: кто пополнил армию монополистов в регионах

Как и где МАРТ в прошлом году следил за конкуренцией на провинциальных рынках.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), вплотную занявшись в прошлом году конкуренцией на рынках регионов, увеличило более чем 100 компаний Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

На 1 января 2018 года этот список достиг 725 субъектов хозяйствования (с учетом групп лиц, в которые они входят, 632).

Стремительное увеличение числа компаний, чья политика ценообразования попала под контроль МАРТ, произошла за счет регионов. На местных рынках ведомство взяло под контроль молоко- и мясоперерабатывающие заводы, закупающие у сельхозпроизводителей сырье, аптеки, а также некоторые государственные сервисные организации.

Наибольшее число выявленных МАРТ на 1 января 2018 года монополистов в регионах находится в Брестской области – около 100.

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