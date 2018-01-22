В Полоцком университете студентам запретили дарить цветы преподавателям на экзаменах

Букет предлагают вручить на торжестве после окончания университета.

Цветы на экзамене отвлекают его и других от рабочей обстановки. Об этом говорится в кодексе корпоративной этики, опубликованном на сайте вуза. Кроме того, преподаватель на экзамене — должностное лицо, а значит, на него в этот момент распространяются требования антикоррупционного законодательства.

Кодексом предусмотрено, что «одежда и обувь должны быть опрятными» и не демонстрировать «большую степень обнажения тела».

Отдельно оговорены правила поведения в соцсетях. В Кодексе заявлено, что если на странице пользователя указано, что он преподаватель или студент ПГУ, то это уже не просто личный аккаунт, а страница представителя университета.

В интернете «не рекомендуется выражать критику в отношении университета и его услуг». Нельзя размещать в социальных медиа служебные документы и содержимое экранов рабочих мониторов сотрудников.