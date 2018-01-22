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Политика
22.01.2018
Вадим Гатинский, РБК
«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу»

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время визита на военную базу попросил военнослужащих пристрелить его, если он продолжит возглавлять государство после истечения срока своих полномочий и станет диктатором.

Об этом сообщает Reuters.

Родриго Дутерте. Фото Reuters

— Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу, — заявил президент.

Он добавил, что задача военнослужащих и силовых структур — «защищать Конституцию и защищать народ».

Как указывает агентство, на прошлой неделе сторонники Дутерте в палате представителей (нижней палате) конгресса Филиппин проголосовали за созыв конституционного собрания для перехода к федеративному устройству государства. Принятие новой Конституции приведет к отсрочке намеченных на 2019 год парламентских выборов и, как следствие, пересмотру срока полномочий не только депутатов, но и остальных чиновников.

Мнения общественности разделились, писало филиппинское издание Inquirer. Бывший судья Верховного суда страны Хиларио Давиде-младший в феврале прошлого года заявил, что действующая Конституция защищает от злоупотребления властью и обеспечивает активное участие населения в процессе управления страной. 17 января этого года он подтвердил свою позицию: «Я без колебаний готов заявить, что наша Конституция 1987 года, пусть и несовершенная, ибо совершенен только Бог, является лучшей в мире, лучшей для нашей страны, не только для этого поколения, но и для следующего, еще не родившегося, поколения».

Другие опасения касаются того, что после федерализации усилятся политические позиции регионов и в них установятся свои «правящие династии». Как передает CNN Philippines, правящая демократическая партия «Народная власть» (PDP-Laban) предложила в связи с этим прописать в тексте Основного закона запрет на концентрацию полномочий членами одной и той же семьи и их передачу по наследству.

Пресс-секретарь Дутерте Гарри Роуг неоднократно заявлял, что президент не собирается оставаться на своем посту дольше срока и даже думал о возможности покинуть его досрочно, передает Reuters.

По действующему законодательству президент Филиппин избирается на всеобщих выборах на шестилетний срок. При этом любой гражданин, занимавший высшую должность более четырех лет, лишается права занимать ее вновь. Дутерте был избран в 2016 году.

 
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