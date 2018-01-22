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Общество
22.01.2018
Артем Мартынович, Еврорадио
Как школе заплатить 15 тысяч родителям ученицы, погибшей на картошке

Родителям ученицы 11 школы из Молодечно, которая погибла на картошке, должны заплатить компенсацию в 50 тысяч рублей.

Эти деньги выплатят хозяйство «Хохлово» (35 тысяч) и 11-я школа (15 тысяч), где училась девочка. Так решил суд в Молодечненского района.

«Суд принял решение, как оно будет выполняться и как собирать деньги, это теперь дело ответчиков и судебных исполнителей», — коротко отвечают в суде.

Но, как государственному учреждению собрать эту сумму? Подбираем варианты.

Скинуться

— Это же нереальна сумма, школа же почти не зарабатывает, откуда их взять, — только и отвечают в администрации школы.

Ранее директор Николай Люлькович в беседе с журналистами высказал мнение, что можно скинуться. В настоящее время в школе обучается 713 детей, если собрать с родителей, выйдет по 21 рублю. А ещё можно собрать деньги на краудфандинге или попросить у бывших выпускников.

Попросить рассрочку

Школа как государственное учреждение, всё же может зарабатывать. Деньги здесь могут брать за дополнительные занятия, организовывать кружки и даже дополнительно готовить к поступлению. Законодательство это позволяет. Деньги хоть и небольшие, но постепенно выплатить можно, такой вариант предлагают в Минобразования.

— Пусть соберут деньги постепенно, в какую-то рассрочку. Это их дело, пусть решают сами.

Взять из бюджета

По закону, школа — бюджетная государственная организация, поэтому заплатить эти деньги можно из бюджета. Нужно, чтобы школа просто вписала это в строку своих расходов. Такой вариант озвучивает юрист Павел Сопелко.

— Похожая история была со смертью Игоря Птичкина в СИЗО. Суд взимал деньги с министерства внутренних дел. Они пытались понять, где им взять деньги. Потом обратились в суд, и суд дал разъяснения, что это бюджетные деньги. Тогда деньги взыскали из бюджета. Это же бюджетная организация, они пишут, на что деньги, и им их выделяют. Поэтому школе нужно верстать свой бюджет с учётом этой потребности.

Виктория Попченя погибла на картошке осенью 2016 года. За это осудили двух учительниц, которые сопровождали девочку, и водителя грузовика, под колёсами которого она погибла.

Родители Виктории Юлия и Олег. Фото kraj.by

 
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