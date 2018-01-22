Православный епископ назвал Путина «тьмою»

И призвал не голосовать за него 18 марта.

Причиной тому стало недавнее заявление президента о сходстве мумии Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых, а Библии — с Кодексом строителя коммунизма.

Обвинение в кощунстве прозвучало от епископа на покое Евтихия (Курочкина), в период объединения РПЦ и РПЦЗ занимавшего кафедру епископа Домодедовского, викария Патриарха Московского и всея Руси. В настоящее время архиерей проживает в родном Ишиме (Тюменская область), служит в кафедральном соборе и активно комментирует общественно-политические события в стране на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В записи от 15 января епископ Евтихий подтвердил, что не собирается голосовать за Путина из-за его нелестных замечаний в адрес Петра Столыпина. А также обвинил президента РФ в безответственности и кощунстве, отмечает newsru.com.

«Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, что в христианстве нет такой традиции, — ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», — процитировал архиерей высказывание Путина.

Комментируя резонансное заявление, епископ привел цитату из Нагорной проповеди Христа о том, что «если то, что вы считаете в себе светом, есть тьма, то какова же ваша тьма?!» и заявил, что не собирается «голосовать за тьму» или кому-то советовать сделать это.