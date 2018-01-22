Первый признак слабой власти на примере из Крыма

Прилетел в Симферополь… Как обычно, еще в зоне получения багажа (хотя это закрытая зона) на пассажиров нападают таксисты.

Как потом объясняет мне один из местных бомбил, самые сладкие заказы тут получают родственники сотрудников полиции, охраняющих аэропорт. Семейный бизнес: полицейский охраняет, а родственники кормятся. Они пропускают своих поближе к пассажирам, несмотря на то, что это запрещено.

За поездку до центра Симферополя (15 минут и несколько километров) просят 1500 рублей. Если вызывать такси по телефону, будет 400 рублей, а за озвученные 1500 можно доехать до курортных городов на берегу моря. Таксист нехотя опускается до 1000, а потом теряет интерес, понимая, что я умею пользоваться интернетом и могу вызвать такси через приложение.

Таксисты откровенно хамят, кидаются на незадачливых туристов, врут про цены.

Работа такси в аэропорту любого города очень показательна. От аэропорта зависит, каким будет первое впечатление от города, которое останется у туристов. Первое впечатление от Симферополя:

— вас хотят обмануть;

— вас, скорее всего, обманут;

— вам нахамят;

— тут слабая власть, неспособная навести порядок;

— тут беспредел и коррупция.

Правило аэропорта работает во всех городах, и исключения тут бывают крайне редко. Если власти способны навести порядок в аэропорту, значит, и в остальных делах все будет хорошо. В Крыму не способны.