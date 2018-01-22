Первый признак слабой власти на примере из Крыма

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы
Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов
На «Пинскдреве» погиб рабочий
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла
Парашэнка са сваёй жонкай ушанаваў памяць беларуса Жызьнеўскага
Мясники, молочники, аптекари: кто пополнил армию монополистов в регионах
В Полоцком университете студентам запретили дарить цветы преподавателям на экзаменах
«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу»
Как школе заплатить 15 тысяч родителям ученицы, погибшей на картошке
Православный епископ назвал Путина «тьмою»
Видеостена за 16 тысяч долларов в Барановичском горисполкоме. Фотофакт
Выяснена личность обнаженной женщины, которую морозным утром под Полоцком сбил МАЗ
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
Пост выходных Рунета: «Владимир Владимирович по привычке шел прямо по воде»
Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Вот именно сейчас телевидение ведет себя как преступная организация»
Ошибка президента
Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
«В конце концов, гнилое яблочко режима упадет. Но это не финиш, а только начало»
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»
Романчук: «Власти перестарались»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей»
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали
Особенности президентского корпоратива
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
22.01.2018
Илья Варламов, varlamov.ru
Первый признак слабой власти на примере из Крыма

Прилетел в Симферополь… Как обычно, еще в зоне получения багажа (хотя это закрытая зона) на пассажиров нападают таксисты.

Как потом объясняет мне один из местных бомбил, самые сладкие заказы тут получают родственники сотрудников полиции, охраняющих аэропорт. Семейный бизнес: полицейский охраняет, а родственники кормятся. Они пропускают своих поближе к пассажирам, несмотря на то, что это запрещено.

За поездку до центра Симферополя (15 минут и несколько километров) просят 1500 рублей. Если вызывать такси по телефону, будет 400 рублей, а за озвученные 1500 можно доехать до курортных городов на берегу моря. Таксист нехотя опускается до 1000, а потом теряет интерес, понимая, что я умею пользоваться интернетом и могу вызвать такси через приложение.

Таксисты откровенно хамят, кидаются на незадачливых туристов, врут про цены.

Работа такси в аэропорту любого города очень показательна. От аэропорта зависит, каким будет первое впечатление от города, которое останется у туристов. Первое впечатление от Симферополя:

— вас хотят обмануть;

— вас, скорее всего, обманут;

— вам нахамят;

— тут слабая власть, неспособная навести порядок;

— тут беспредел и коррупция.

Правило аэропорта работает во всех городах, и исключения тут бывают крайне редко. Если власти способны навести порядок в аэропорту, значит, и в остальных делах все будет хорошо. В Крыму не способны.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:40)
Главное
Злотников: «На кладбище тоже все спокойненько, без всякой инфляции»
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
«Я свободомыслящий человек, а они жалкие холуи»
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Ню и ящик!
Питерские пенсионерки поддержали ульяновских курсантов (внимание, 65+)
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY