10 новых и почти новых правил употребления вина

Вы наверняка слышали, что у винопития есть свои правила. За последние лет 100 они немного изменились, поэтому пора сделать апгрейд нашим познаниям.

Красное вино необязательно пить теплым

Принято считать, что красное вино должно быть комнатной температуры. Теперь подумайте о том, какая температура у вас дома. Если +25 и выше, то вы рискуете предложить гостям глинтвейн. Так что не бойтесь отправить бутылку с вином в холодильник на несколько минут перед подачей и остудить ее градусов до 15-18.

Белое вино не должно быть ледяным

Еще одно популярное заблуждение. Холодным – да, ледяным – нет. Вино со льда теряет свои вкусовые качества, поэтому вы даже не сможете его как следует распробовать. Если вам не все равно, что вы пьете, забудьте про морозилку.

Пейте вино из коньячных бокалов

Нет, не всегда, но если в ресторане вам предложили бокал с узким горлышком под вино, просите перелить содержимое в коньячный. Для того чтобы действительно распробовать вино, вам понадобится определенное пространство. Бокал не должен быть узким, иначе рискуете ничего не понять.

Не бойтесь сомелье

Еще один совет тем, кто пьет вино в ресторане: не бойтесь спрашивать совета у сомелье. Как правило, это вовсе не заносчивые киношные снобы, которые пытаются поучить вас жизни, а вполне приятные парни, которые здесь для того, чтобы сделать ваш вечер еще лучше. Кроме того, помогать вам – их работа, поэтому не стесняйтесь обращаться.

Не утверждайте, что вы знаете все о каком-то сорте вина

Эксперты говорят: «Чем больше вы знаете о вине, тем меньше вы знаете о вине». Не стоит убеждать ваших друзей в том, что «это мерло какое-то не такое». Все дело в том, что и мерло бывает разным. Многое зависит от почвы, на которой рос виноград, и от страны происхождения вина. Австралийский шираз и французкий шираз – очень различны.

Не сбрасывайте со счетов «винные» приложения

Думаете, вино и современные технологии несовместимы? Вот и нет! Специальные приложения могут помочь вам выбрать правильное вино в подарок другу и купить к ужину такое, которое действительно будет отлично сочетаться с едой.

Забудьте про правило «Красное – к мясу, белое – к рыбе»

Хорошая еда и хорошее вино всегда хорошо сочетаются, и цвет тут, в общем, ни при чем. Есть сорта белого вина, которые великолепно подходят к мясу, есть красное, которое самые опытные сомелье порекомендуют к рыбе. Исходите из своих собственных предпочтений, а не из правил, которые давно устарели.

Не игнорируйте местные вина

Local shit always wins. Так что, не стоит воротить нос от крымского.

Не оставляйте вино на особый случай

Будьте проще: это всего лишь вино. Не стоит хранить его годами в ожидании какой-то особой даты. Все имеет свой срок годности.

Не делайте из вина культа

Вино – это хорошее дополнение к дружеской беседе, но далеко не единственный ее предмет. Наслаждайтесь общением с близкими, а не сравнивайте содержимое вашего бокала с тем вином, которое вы пили в прошлом году во Франции. Не заморачивайтесь, отдыхайте!

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