10 новых и почти новых правил употребления вина

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Все пять лидеров «Молодежи БНФ» отчислены с учебы
Замдекана химфака БГУ расспрашивает студентов, где они будут во время выборов
На «Пинскдреве» погиб рабочий
Бывшего зампреда Логойского райисполкома подозревают в получении взятки... крышей
В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации. Она умерла
Парашэнка са сваёй жонкай ушанаваў памяць беларуса Жызьнеўскага
Мясники, молочники, аптекари: кто пополнил армию монополистов в регионах
В Полоцком университете студентам запретили дарить цветы преподавателям на экзаменах
«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу»
Как школе заплатить 15 тысяч родителям ученицы, погибшей на картошке
Православный епископ назвал Путина «тьмою»
Видеостена за 16 тысяч долларов в Барановичском горисполкоме. Фотофакт
Выяснена личность обнаженной женщины, которую морозным утром под Полоцком сбил МАЗ
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
Пост выходных Рунета: «Владимир Владимирович по привычке шел прямо по воде»
Как выглядит красавица-подруга Ким Чен Ына. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Вот именно сейчас телевидение ведет себя как преступная организация»
Ошибка президента
Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
«В конце концов, гнилое яблочко режима упадет. Но это не финиш, а только начало»
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»
Романчук: «Власти перестарались»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей»
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали
Особенности президентского корпоратива
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
22.01.2018
SNCMedia
10 новых и почти новых правил употребления вина

Вы наверняка слышали, что у винопития есть свои правила. За последние лет 100 они немного изменились, поэтому пора сделать апгрейд нашим познаниям.

Красное вино необязательно пить теплым

Принято считать, что красное вино должно быть комнатной температуры. Теперь подумайте о том, какая температура у вас дома. Если +25 и выше, то вы рискуете предложить гостям глинтвейн. Так что не бойтесь отправить бутылку с вином в холодильник на несколько минут перед подачей и остудить ее градусов до 15-18.

Белое вино не должно быть ледяным

Еще одно популярное заблуждение. Холодным – да, ледяным – нет. Вино со льда теряет свои вкусовые качества, поэтому вы даже не сможете его как следует распробовать. Если вам не все равно, что вы пьете, забудьте про морозилку.

Пейте вино из коньячных бокалов

Нет, не всегда, но если в ресторане вам предложили бокал с узким горлышком под вино, просите перелить содержимое в коньячный. Для того чтобы действительно распробовать вино, вам понадобится определенное пространство. Бокал не должен быть узким, иначе рискуете ничего не понять.

Не бойтесь сомелье

Еще один совет тем, кто пьет вино в ресторане: не бойтесь спрашивать совета у сомелье. Как правило, это вовсе не заносчивые киношные снобы, которые пытаются поучить вас жизни, а вполне приятные парни, которые здесь для того, чтобы сделать ваш вечер еще лучше. Кроме того, помогать вам – их работа, поэтому не стесняйтесь обращаться.

Не утверждайте, что вы знаете все о каком-то сорте вина

Эксперты говорят: «Чем больше вы знаете о вине, тем меньше вы знаете о вине». Не стоит убеждать ваших друзей в том, что «это мерло какое-то не такое». Все дело в том, что и мерло бывает разным. Многое зависит от почвы, на которой рос виноград, и от страны происхождения вина. Австралийский шираз и французкий шираз – очень различны.

Не сбрасывайте со счетов «винные» приложения

Думаете, вино и современные технологии несовместимы? Вот и нет! Специальные приложения могут помочь вам выбрать правильное вино в подарок другу и купить к ужину такое, которое действительно будет отлично сочетаться с едой.

Забудьте про правило «Красное – к мясу, белое – к рыбе»

Хорошая еда и хорошее вино всегда хорошо сочетаются, и цвет тут, в общем, ни при чем. Есть сорта белого вина, которые великолепно подходят к мясу, есть красное, которое самые опытные сомелье порекомендуют к рыбе. Исходите из своих собственных предпочтений, а не из правил, которые давно устарели.

Не игнорируйте местные вина

Local shit always wins. Так что, не стоит воротить нос от крымского.

Не оставляйте вино на особый случай

Будьте проще: это всего лишь вино. Не стоит хранить его годами в ожидании какой-то особой даты. Все имеет свой срок годности.

Не делайте из вина культа

Вино – это хорошее дополнение к дружеской беседе, но далеко не единственный ее предмет. Наслаждайтесь общением с близкими, а не сравнивайте содержимое вашего бокала с тем вином, которое вы пили в прошлом году во Франции. Не заморачивайтесь, отдыхайте!

Как разные виды алкоголя влияют на наше настроение

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:4)
Главное
Злотников: «На кладбище тоже все спокойненько, без всякой инфляции»
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
«Я свободомыслящий человек, а они жалкие холуи»
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
Ню и ящик!
Питерские пенсионерки поддержали ульяновских курсантов (внимание, 65+)
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY