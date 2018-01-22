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Общество
22.01.2018
Елена Толкачева, TUT.BY
Обвинение запросило для авторов «Регнума» пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года

Об этом в Минском городском суде во время прений сторон заявил гособвинитель Александр Король.

Во время прений гособвинитель заявил, что обвиняемые признались, что писали статьи, которые, как установили эксперты, могли стать причиной разжигания национальной вражды или розни.

— Статья 130 УК, по которой судят обвиняемых, отнесена к статьям преступлений против человечества. Сложно недооценивать всю серьезность предъявленных обвинений, которые приводят лишь к одному наказанию — лишению свободы от 5 до 12 лет, — сказал гособвинитель Александр Король.

Он также добавил, что во время следствия законодательство было соблюдено, нарушений допущено не было.

— Можно сделать вывод о соблюдении законодательства во время расследования уголовного дела. Нарушений законодательства не допущено. Экспертами установлена совокупность лингвистических и психологических признаков разжигания национальной вражды или розни, — сказал Король. — Совершение преступления группой лиц установлено согласованностью действий обвиняемых с неустановленными лицами.

В отношении Шиптенко и Павловца обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, которую им вменяли, гособвинитель предложил снять.

По поводу ч.3 статьи 130, гособвинитель заявил, что компетентность экспертов, делавших экспертизу, сомнений не вызывает, вина обвиняемых полностью установлена, и запросил у суда для публицистов 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года.

— Обвиняемые положительно охарактеризованы со всех сторон, судимостей нет. На учетах не состоят, — заявил Александр Король.

 
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