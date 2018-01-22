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Общество
22.01.2018
Салiдарнасць
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Как тебе такое изобретение, Илон Маск? Фотофакт
Фото, не исключено, сделано в Беларуси. И продуктовый набор, учитывая брестскую сметану, тому подтверждение.
Снимок распространяется
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