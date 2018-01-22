Фигуранты «дела Трайпла» теперь находятся в суде в новых ролях

Экс-потерпевший на этот раз должен.

Замоскворецкий районный суд Москвы в декабре 2017 года вынес два решения по делам о взыскании долга по договору поручительства в отношении Юрия Савяка и компании «С унд И Хандельс-унд Бетайлигунгсгезелльшафт мбХ», сообщается на сайте суда. Еще два иска приняты к рассмотрению.

Бизнесмен, который в процессе против Владимира и Казбека Япринцевых и Александра Арабяна выступал в качестве потерпевшего и заявлял исковые требования на 24 млн долларов, решением суда должен двум офшорным компаниям 3,5 млн долларов. Источники, знакомые с минским и московским процессами, говорят, что это продолжение попытки вернуть ушедшие Япринцеву-младшему и его компаньонам деньги.

Юрий Савяк в суде Центрального района Минска

О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно. История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.

В результате Казбек Япринцев и Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Иосифу Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (33% акций), вышел на свободу.

Основными потерпевшими в процессе выступали Юрий Савяк и Андрей Рабцевич, иски которых были удовлетворены и причиненный ущерб суд постановил взыскать солидарно с Арабяна и Казбека Япринцева. В удовлетворении иска Рабцевича к Владимиру Япринцеву суд отказал.

Вопрос происхождения денег, одолженных Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.

«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена — около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», — рассказывал допрошенный в суде Юрий Чиж. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 6 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл» и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.

Один из допрошенных в Минске свидетелей, Сергей Китаев, сообщил, что «через Савяка перегоняли деньги». Объясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил: «Мамиашвили и Анзор (Аксентьев - ред.) друг к другу в претензии. А Савяк — никто, через него перегонялись деньги. Вся Москва знает про эту ситуацию».

Теперь ситуация дошла до суда и в Москве. Истцом выступали две офшорные компании, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющие ошение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали, что именно ее деньги ушли на компанию Савяка. Сам Юрий Савяк в процессе утверждал, что одолженные Япринцеву-младшему и Арабяну деньги принадлежат ему.

Кстати, второй потерпевший, директор эстонской компании «Газтранс» и бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Рабцевич, на сегодняшний день по решению суда должен вернуть Владимиру Япринцеву необоснованно взысканные с того средства, что стало причиной открытия в отношении Рабцевича исполнительного производства.

Андрей Рабцевич — крайний справа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фактически, многие участники драмы поменялись местами. Знакомые с ситуацией источники говорят, что совладельцы «Трайпла» Мамиашвили и Аксентьев, которым принадлежит по 16,75% белорусской компании, теоретически могли бы рассчитывать вернуть часть средств за счет продажи доли и дивидендов от белорусской компании.

«Но зная ключевого владельца, Юрия Чижа, и то, как он расстается и обходится с партнерами по бизнесу, этот сценарий не будет реализован. Не понятно, сколько вообще он будет терпеть новых партнеров», — отметил собеседник.