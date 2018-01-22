Войнович: «За бюстгальтер добавлять одну минуту пребывания в проруби»

Почему бы не заменить выборы президента крещенскими купаниями?

Крещенские купания двух претендентов навели меня на мысль, почему бы не заменить ими выборы президента. Взять всех кандидатов и поместить в ледяную купель. Кто дольше выдержит, тот и президент. При этом строго соблюдать принцип равенства возможностей. Температура воды и воздуха должны быть одинаковыми.

Если при этом одного купальщика сопровождают монахи с хоругвями и песнопениями, то таким же образом Божьей помощью должны быть обеспечены и остальные. То же и с информационной поддержкой.

Когда по телевидению показывали, как Владимир Путин окунается в прорубь, над картинкой шло письменное объяснение, что купание происходит без верхней одежды. Совершенно излишняя и глупая надпись. Мы и сами видели, что король практически гол, и в данных условиях это выглядело смешно, но естественно. А представьте себе, какой хохот вызвало бы его купание в тулупе или хотя бы в полушубке.

Кстати, по поводу одежды или ее отсутствия. Если устраивать предлагаемую конкуренцию претендентов на высший пост, то к выше перечисленным условиям я бы прибавил требование мужчинам и женщинам купаться при одинаковой степени обнаженности.

То есть, если мужчины с голым торсом, то с таким же и женщины. Если же природная стыдливость не позволит дамам купаться топлесс, то в порядке исключения разрешить им прикрывать верхнюю часть туловища со штрафными санкциями: за бюстгальтер добавлять одну минуту пребывания в проруби, за закрытый купальник — две минуты.

Кому-то такой способ избрания главы государства может показаться экзотическим, но он был бы не столь затратным и не менее справедливым, чем тот привычный, который нам предстоит.