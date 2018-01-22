Десятки женщин выступили на суде над бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике

Его обвинили в изнасилованиях.

Ларри Нассар, приговоренный к 60 годам тюрьмы за детскую порнографию, признал вину в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совершенном под видом медицинских процедур. По судебному соглашению десяткам жертв Нассара позволили выступить на процессе.

Среди них оказались олимпийские чемпионки 2012 года Эли Райсман и Джордин Уибер. Всего в сексуальном насилии Нассара обвинили более 140 женщин.