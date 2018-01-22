Политолог: Государственная машина построена как большой колхоз

Почему режим совсем не глуп, а многие аналитики ошибаются.

22 января оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» планирует в очередной раз подать документы в Министерство юстиции для своей регистрации. Есть ли сегодня вообще у структур, которые хотят зарегистрироваться как политическая партия, шансы быть зарегистрированными?

— Да у нас и зарегистрированные партии таковыми не являются. Смысла в этом нет никакого. Вот если бы, скажем, съезд «Белой Руси» все-таки получил разрешение от Лукашенко стать партией, ее бы зарегистрировали. Но от этого что-то изменилось бы в самой этой организации, в стране? Ничего, — считает политолог Владимир Мацкевич. — Когда законы пишутся вилами по воде, от этих законов остаются только круги, которые быстро затухают.

По словам Владимира Мацкевича, в Беларуси многие аналитики и политики исходят из того, что белорусский режим делает противоречивые здравому смыслу вещи.

— А он совсем не глуп и последователен, — уверен политолог. — Он реализует систему мировоззренческих установок, в которых государственная машина построена как большой колхоз, в котором нет места каким бы то ни было дискуссиям, партиям, гражданскому обществу. Да, «белорусская модель не соответствует мировым нормам и стандартам. Но она точная, последовательная, и все действия властей, самого Лукашенко исходят из этой модели. А те, кто этого не понимает, делают ошибки в своих аналитических выводах, — подытоживает Владимир Мацкевич.

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