Психолог о том, кому нужен секс без обязательств

Люди по-разному относятся к краткосрочным сексуальным связям. Многие активно не одобряют «беспорядочную половую жизнь», кто-то втайне мечтает о «случайном сексе», кто-то наслаждается разнообразием с большим количеством сексуальных партнеров, ну а кто-то сохраняет нейтральную позицию.

Тем не менее мы достаточно часто слышим такие выражения: «секс на одну ночь», «секс по дружбе», «вирт», «интрижка», «одноразовый секс».

Интересно, что даже в наши дни бытует мнение, что краткосрочные сексуальные связи — это желание и выбор, скорее, именно мужчин. Для «таких» мужчин даже имеются специальные названия: бабник, ходок, развратник, кобель, донжуан, казанова и т.п.

Но если бы все женщины имели сексуальные отношения только со своим единственным партнером, возможностей для случайного секса у мужчин не было бы. Ведь для таких отношений необходимы как минимум двое, и их обоюдное согласие.

Случайные сексуальные связи — тема неоднозначная, порой запретная, недостаточно изученная из-за скрытого характера таких отношений. И в то же время эта тема вызывает у нас любопытство.

Курортный роман

О чем говорит женщина:

«…У меня достаточно опыта в отношениях с мужчинами. И когда я еду на отдых одна либо в компании подружек, конечно, я допускаю возможность любовного приключения. В этом году как раз такое и случилось. Его я сразу заприметила, ну а дальше — я знаю как действовать. Секс был фееричным! Да и в общем скучать мне не приходилось, а его чувство юмора — это что-то! И такой внимательный! Вечером он заказывал мою любимую музыку. Он даже говорил мне, что, ныряя с аквалангом на новую глубину, думал обо мне. Когда мы выезжали в город за покупками — я чувствовала себя в безопасности, ведь он всегда был рядом, восхищался, подсказывал, что мне к лицу. В общем, я прекрасно провела время!!!»

О чем говорит мужчина:

«…Это то, что я люблю. Никаких требований и никакого продолжения. Только секс без обязательств. Я готов очень стараться чтобы заполучить женщину, столько азарта тогда! Это, знаете, мои „завоевания“. Иногда бывает, что одного раза и хватает. Меня „отпускает“ — и ничего я больше не хочу от нее, кроме как пройти мимо и помахать рукой. А иногда увлекаюсь: девушка „что надо“, хороший секс, есть о чем поболтать (это приятный бонус к сексу). В любом случае, главное — что все „это“ остается там…»

Секс на вечеринке

О чем говорит женщина:

«…Я работаю в крупной компании и до нашего корпоратива видела его только мельком. Не могу сказать, что внешне он привлекал меня как мужчина, а я достаточно разборчива и знаю себе цену. Но то, как он ухаживал за мной весь вечер, как смотрел на меня, какие слова говорил, — сразило меня. Я чувствовала себя королевой вечеринки. Я никогда раньше так не танцевала — похоже, рядом с ним со мной что-то происходит.

Это какая-то «химия»! К середине вечера я была почти влюблена. И когда он предложил мне продолжить вечер в гостинице, я почувствовала возбуждение и, да, захотела продолжения. Наша связь продолжалась около месяца. Он, конечно, престижный партнер — занимает руководящую должность. В любом случае, эта непродолжительная связь доставила мне много удовольствия, помогла повысить свой статус в кругу коллег — надеюсь, что они завидовали…»

О чем говорит мужчина:

«…Корпоративные тусовки — прекрасная возможность для короткой связи без обязательств. Большое количество женщин, настроенных повеселиться, плюс алкоголь, музыка — это подходящий набор. Я пользуюсь такой стратегией: присматриваю сразу несколько симпатичных мне девушек, так сказать „закидываю удочки“. Ну а дальше я направляю свои силы туда, где высока вероятность получить секс в этот вечер…»

Есть ли разница в готовности к сексу с малознакомым человеком у мужчин и женщин?

Люди различаются по своей склонности к краткосрочным сексуальным связям - многое зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений. Но есть еще именно гендерные особенности в этом вопросе. Чтобы понять, в чем разница, нужно вспомнить наших предков.

Природа поставила перед человеком основную задачу — выжить и продлить род. В условиях борьбы за жизнь, где выживали единицы, первобытные мужчины и женщины старались решить эту задачу исходя из своих возможностей и ограничений.

Как мужчине обеспечить продление рода? Как увеличить число потомков? Ведь выживут единицы, ведь одна женщина сможет родить только ограниченное количество детей, и это небыстрый процесс, да и время жизни ограничено.

И тогда решение вопроса — успеть оплодотворить как можно большее количество женщин. Краткосрочные сексуальные связи для первобытного мужчины — это возможность передачи своего гена наибольшему количеству потомков.

В процессе эволюции мужская психика выработала определенные механизмы, чтобы заставлять и поддерживать его стремление успешно решать эту важную задачу: «оплодотворять как можно большее количество женщин».

Это и стремление к сексуальному разнообразию, и желание обладать многими женщинами, и сексуальное возбуждение в ответ на новизну. Стремление к получению статуса, желание демонстрировать свои достижения и ресурсы, «пускание пыли в глаза» — это стратегии поведения, которые помогают привлечь множество партнерш.

Если говорить про женщину, то ей для продления рода достаточно минимума сексуальных контактов. Для зачатия ребенка ей не требуется большое количество спермы от разных мужчин.

Основная задача наших предков по женской линии - это выбрать здорового партнера, родить и создать условия для выживания ребенка. Но кто-то же должен был вступать в краткосрочные сексуальные связи с древним мужчиной, который жаждет увеличить число потомков? Похоже, женщина тоже была заинтересована в таких контактах.

Да, случайный секс с разными партнерами не увеличивает количество ее детей, поэтому женщина искала другие выгоды от этого. Важное преимущество краткосрочных сексуальных связей для первобытной женщины — это доступ к ресурсу партнеров (еда, временная защита, возможность выбрать более качественные гены и т.д.).

Желание хорошо выглядеть, умение привлекать партнера, способность быстро взвешивать его возможности, оценивать перспективы отношений с ним — это надстройки, которые появились в процессе эволюции.

И тогда: идея кратковременных связей для мужчин — это поиск сексуального разнообразия, а у женщин — это, скорее, поиск ресурса.

Во временных любовниках современные женщины особенно ценят щедрость. И это не только денежные траты и подарки. Это еще и щедрость в поведении по отношению к женщине: внимательность и стремление мужчины сделать ее счастливой. Отчасти это и есть тот ресурс, доступ к которому женщина получает благодаря таким связям. Да, еще желательно, чтобы временный партнер был здоровым, адекватным, с чувством юмора, романтичным.

Интересно, что женщина даже от временного партнера ожидает схожих качеств с теми, которые она ищет и в постоянном партнере. Она как будто рассматривает временного партнера как потенциального мужа.

И часто бывает так, что женщина хочет и надеется на продолжение и развитие случайной связи — с возможным переходом в свадьбу.

Наверняка некоторым девушкам знакома ситуация, когда после пары сексуальных контактов начинается «примерка» на себя фамилии этого партнера.

У мужчин же заметны явные отличия в ожиданиях от случайной партнерши и от постоянной спутницы. Для краткосрочных отношений мужчины склонны смягчать требования к временной любовнице, тем самым расширяя круг возможных участниц. Некоторая доступность, высокая возбудимость женщины, ее большой сексуальный опыт, чрезмерное употребление алкоголя — все это порой служит для мужчины признаком высоких шансов на кратковременную сексуальную связь. В таких связях он ищет от женщины возбуждения и удовлетворения. И никаких требований в верности, никаких претензий и обязательств - это основное условие мужской стратегии кратковременных отношений.

Получается — не всегда он такой уж «случайный» этот случайный секс.

Минусы-плюсы

Причин, смыслов, выгод, преимуществ у кратковременных сексуальных связей немало.

Для некоторых — это способ снять усталость, получить от жизни больше впечатлений, сменить картинку, разрядиться, добавить «остроты и адреналина» в будни. Кто-то пытается подняться по карьерной лестнице с помощью интрижек и стремится получить более высокий статус.

Кто-то таким образом повышает свою самооценку. Для некоторых случайные сексуальные связи — дополнительная мотивация быть «в тонусе», выглядеть всегда привлекательно. А кому-то такие связи помогают удерживаться в семье, где «есть все, кроме хорошего секса».

Иногда — это еще и способ понять свою ценность на рынке поиска партнера, способ отточить свои навыки в привлечении и соблазнении. Кто-то утоляет любопытство, приобретает сексуальный опыт. Одиночество, отсутствие возможности или желания быть в постоянных отношениях. Для кого-то — это событие без особой смысловой нагрузки, «просто развлечение».

Чем иногда приходиться платить? Разочарований, издержек, риска у кратковременных сексуальных связей много.

В нашей культуре принято считать, что стратегия краткосрочных сексуальных связей «более нормальна» для мужчин. И если мужчина практикует подобное поведение, то это не так активно осуждается обществом, как подобное поведение у женщины. Женщина рискует своей репутацией в большей степени.

Секс — это зона, где человек достаточно уязвим. Зона, где его легко «ранить», задеть самолюбие. Отношение, слова и действия чужого человека могут доставить острые переживания.

Если у человека есть постоянный партнер, то вступая в мимолетную сексуальную связь, он определенно рискует. Долгосрочные отношения, которые выстраивались годами, в которые много вложено, могут пострадать. Это и риск доставить боль постоянному партнеру, и риск потерять его доверие.

Иногда случается так, что человек подвергается преследованию со стороны временного партнера: навязчивые звонки, требования внимания, продолжения, а порой угрозы, шантаж.

После спонтанной половой связи человек может испытывать неприятные переживания: чувство использованности, чувство вины. А некоторые умудряются «влюбиться» и искренне надеются на продолжение отношений.

Желание постоянной смены половых партнеров порой становится навязчивым. Человек попадает в зависимость, готов жертвовать многим ради удовлетворения этой потребности. Некоторый внутренний дефицит восполняется, но ненадолго, и тогда требуются все новые и новые связи.

И все же человек может выбирать разные сексуальные стратегии. Некоторые предпочитают хранить верность своему партнеру, не представляют секса без любви и привязанности. А кто-то выбирает случайные связи, где возможен секс без любви и обязательств. Это их вполне устраивает на определенных этапах жизни. И тогда важно внимательно отнестись к выбору временного партнера, к выбору обстоятельств, позаботиться о собственной безопасности - как физической, так и психологической.