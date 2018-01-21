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Спорт
21.01.2018
Алесь Коваль, Трибуна
Домрачевой воздалось за благородство: все мазали, пока она попадала

Вторая победа в сезоне – в масс-старте Антхольца.

В субботу Дарья Домрачева до последних метров дистанции сражалась с хозяйкой трассы в Антхольце Доротеей Вирер за серебро в гонке преследования. Однако на последнем повороте белоруска зацепила палку итальянки и оставила ту без части экипировки. В качестве фэйр-плей на финишной прямой Дарья не боролась с соперницей, позволив той финишировать на втором месте.

В воскресенье Дарье вернулось за ее благородство. Она одержала вторую победу в сезоне. После хохфильценского спринта успех пришел в масс-старте. Хотя стоит признать, что в заключительной части гонки Домрачевой немножко повезло. На последнюю стрельбу белоруска пришла в большой группе на десятом месте. Итальянка Вирер, лидировавшая три четверти гонки и стрелявшая до этого безукоризненно, дала две промашки. Лидерское знамя должна была подхватывать словачка Анастасия Кузьмина, но и она сплоховала на последнем выстреле. Да и в группе Домрачевой все зашли на штрафной круг – это минимум. Дарья же отстрелялась точно, ушла на последнюю петлю лидером и сохранила первое место до финиша.

Хотя было тревожно. Ведь на выходе со стадиона быстроногая в этом сезоне Кузьмина проигрывала Домрачевой всего 3,3 секунды. Но, видимо, бывшей россиянке серьезно ударил по ногам последний 150-метровый штрафной круг. Кузьмина сразу же отстала от белоруски и на финише уступила почти 12 секунд. Перед Олимпийскими играми момент очень обнадеживающий.

Вообще же начало гонки в исполнении Домрачевой получилось весьма тревожным. Первый круг Дарья прошла аккуратно, не вылезая на первые позиции. Даже перед дебютной лежкой заимела небольшой просвет от лидеров. Тревога усилилась после первого выстрела, ушедшего в молоко. К счастью, это была первая и последняя неточность Дарьи в борьбе с черными кругляшами в этот день – следующие 19 выстрелов попали куда надо.

Не все в порядке было со скоростью. Хотя тут, возможно, Домрачева грамотно сыграла тактически. На втором круге белоруска проиграла почти всем, став по движению на трассе лишь 21-й. Кайсе Мякяряйнен на этой петле белоруска проиграла полминуты – это все-таки очень много. Но в дальнейшем Домрачева только прибавляла и явила себя во всей красе на последнем круге. В итоге Дарья стала по скорости четвертой. Конечно, отставание от Мякяряйнен очень велико (больше минуты), зато на стрельбище наша биатлонистка отработала куда аккуратнее (один промах против четырех у финки). Кроме Кайсы в этот вечер Дарью ногами обошли Кузьмина (на 20 секунд) и Дальмайер (всего на 3). Похоже, форма постепенно перед Олимпиадой приходит к белоруске.

Кстати, до последней стрельбы на призы претендовала еще одна белоруска. Ирина Кривко здорово отработала первые три огневых рубежа, но на заключительной стойке промахнулась последним выстрелом. Попади Кривко в цель – могла бы претендовать на топ-5, если не больше. С промахом же случилось только 12-е место. Еще год-два назад мы бы только радовались такому результату, но в этом сезоне Ирина доказала, что способна на большее. И, похоже, масс-старт действительно становится для Кривко любимой гонкой.

 
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