4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной

Глава Администрации президента Наталья Кочанова не в первый раз призывает активно работать с людьми на местах.

Ранее этот посыл был озвучен в адрес местных органов власти. На днях он прозвучал для членов «Белой Руси».

- Мы должны страну сделать идеальной, - заявила глава президентской администрации. - Сделано много, но когда посмотришь на места: то там проблема, то там. Если мы, каждый, будем это видеть и всякий раз говорить тому, кто должен был это сделать, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Со словами Кочановой трудно не согласиться.

Что интересно, глава Администрации президента, которая учит работать с людьми на местах, сама не демонстрирует успехов в работе с гражданами.

Вспомним ее второй прием после назначения на должность, состоявшийся в октябре прошлого года. Более ста человек ждали в очереди, чтобы попасть к Кочановой.

Как рассказывала «Салідарнасці»правозащитница Тамара Сергей, людей пытались убедить, что всех не примут — она же живой человек.

— Когда на личный прием к высокому должностному лицу приходит сто человек, — это показатель неэффективности госсистемы, — уверена правозащитница.

Как гласит народная мудрость, рыба гниет с головы. Как можно требовать с чиновников низшего звена то, с чем не справляется высшее руководство?

Оглянувшись по сторонам, видишь немало примеров, какие шаги сильные мира сего предпринимают, чтобы стать ближе к людям. Жаль только, эти примеры из других стран.

Идут в народ

Это делают многие политики. Например, президент Украины Петр Порошенко, который на днях прогулялся по Львову и здоровался за руку с прохожими.

Как отметил один из подписчиков в аккаунте Порошенко в Фейсбуке, только в европейском государстве президент может так запросто пройтись по городу. «В России или Иране это невозможно», - добавил он.

Да и в Беларуси нереально представить, чтобы президент или глава его администрации прогулялись, скажем, по вечернему Полоцку и пообщались с местными жителями – случайно встреченными, а не прошедшими кастинг у идеологов и спецслужб. И как обычные туристы заглянули бы в туалет возле Софийского собора и с удивлением обнаружили, что по вечерам он не работает.

Радуются простым вещам, как это делают обычные люди

Например, первому настоящему снегу, как президент Литвы Даля Грибаускайте.

Фото из Фейсбука Дали Грибаускайте

При этом никому и в голову не придет, что авторов негативных комментариев в Фейсбуке главы государства могут преследовать.

Умеют экономить бюджетные средства

Свежий пример - президент Польши Анджей Дуда, пересевший на электромобиль после того, как заявил о готовности страны конкурировать с развитыми западными странами в вопросах расширения парка автомашин с электродвигателями.

Как сообщает auto-swiat.pl, на днях на стоянке перед правительственным зданием в Варшаве появилась BMW i3 Дуды на электрической тяге. Таким образом, глава Польши решил подать пример чиновникам.

Во сколько обошелся концерт российских звезд для Лукашенко и компании?

Роскошные подарки жертвуют на благотворительность

Так поступил папа римский Франциск, получив подарок от компании Lamborghini - суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов.

По решению понтифика суперкар будет продан на аукционе Sotheby's, торги состоятся 12 мая 2018 года. Средства, вырученные с продажи автомобиля, пойдут на благотворительность.

А что, отличная идея – продать автопарк Лукашенко, включая подаренный Maybach, а вырученные деньги пожертвовать на помощь больным детям.