Эксперт: «Соперниками Geely Atlas будут корейские и японские автомобили»

Одним из главных проектов ушедшего года стало открытие производства Geely Atlas, названного первым белорусским легковым автомобилем. Если саму машину эксперты оценили довольно высоко, то перспективы ее продаж считают пока туманными.

История белорусского отделения китайской компании началась в 2011 году, когда было создано СЗАО «БЕЛДЖИ». Первый автомобиль собрали в феврале 2013-го на временной площадке борисовского завода «Автогидроусилитель». В марте 2015-го началось строительство завода между Борисовом и Жодино. Инвестиции в проект составили 330 млн долларов. Акционерами «БЕЛДЖИ» являются: ОАО «БЕЛАЗ» (51,49 %), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd. (33,47 %), СЗАО «Союзавто­технологии» (9,01 %) и CITIC International Investment Limited (6,03 %).

По мировым лекалам

Когда потенциальный покупатель слышит о китайском автомобиле, собранном белорусами, у него появляется скепсис. Автоэксперт Дмитрий Перлин, изучивший как завод, так и саму машину Geely Atlas, уверяет, что в обоих случаях можно говорить о мировом уровне.

«Досконально изучив производство, я не увидел никакой разницы в техпроцессах с VW или GM Europe, в системах которых проработал много лет. На «БЕЛДЖИ» установлены те же самые комплексы — KUKA, DEURR и Bosch RexRoth, используются те же материалы — BASF и Henkel. Atlas — это продукт мирового уровня компетенций, и всякий, кто ездил на нем, подтвердит это», — утверждает эксперт.

Так чья же это машина: белорусская, китайская или, может быть, шведская? В частности, на презентации Geely Atlas было отмечено, что китайцы купили конструкторское бюро Volvo и именно эта команда проектировала кроссовер.

«Самый правильный ответ: китайская, потому что шведских технологий мы не обнаружили, — отвечает журналист abw.by Иван Кришкевич, проведший тест-драйв новинки. — Из белорусского пока только сборка. Единственный момент: машина сделана на достаточно неплохом уровне, на более высоком уровне сконструирована. Это не китайская подделка под известный бренд. Уровень, который демонстрировали корейцы лет десять назад. Хорошая плавность хода и энергоемкость подвески. В этом отношении Atlas выгоднее многих современных кроссоверов, которые, в общем, не предназначены для плохих дорог. Маленький багажник — 320 л (гольф-класс). Расход на уровне 13 л в городе — здесь он уступает современным моделям».

По мнению экспертов, в современном глобализированном мире не стоит пытаться определить «национальность» автомобиля.

«Сейчас продукт такого уровня нельзя сделать в одной стране. Может быть, только США способны на это. Все качественное сейчас — это продукт глобального инжиниринга, что, собственно, и подтверждается на примере этой машины. Она — синтез усилий компаний с разных континентов», — подчеркнул Дмитрий Перлин.

По его словам, главное преимущество Geely Atlas — проработка водительского места. «Компоновка органов управления — тоже «вольвовцы» поработали. Второе — шумовиброизоляция. На любых дорогах. За такие деньги настолько тихой машины нет. Третье — энергоемкость подвесок, четвертое — экономичность. Я проехал на ней немало и по разным дорогам: за 1200 км комбинированного пробега средний расход — 8,5 л. И это при объеме двигателя 2,4 л с «автоматом» при снаряженной массе 1600 кг, при 3000 км общего пробега. Так хорошо настраивать машину для разных трасс могут «вольвовцы», — уверен эксперт.

Бывший генеральный директор компании «Ё-мобиль», учредитель «Кейджи Импэкс» Андрей Гинзбург считает, что «с технической, инженерной точки зрения Geely Atlas — абсолютно конкурентоспособный автомобиль. Концерн Geely по своим процессам не уступает любому производителю среднего звена, к примеру Renault или Nissan».

Кому автомобили?

Гораздо больше сомнений у экспертов вызывают планы продаж «БЕЛДЖИ». Когда 11 ноября Александр Лукашенко открывал завод, была названа впечатляющая цифра — 60 тыс. автомобилей в год. На официальном открытии «Джили Центр Минск» директор завода «БелДжи» Дмитрий Батраков сообщил корреспонденту «БР», что «серийный выпуск начался в ноябре. Серийных выпущено 800 машин. Прогноз на следующий год — до 25 тыс.». По словам руководителя, «вся продукция предназначена для продажи на рынке Таможенного союза».

Что касается белорусского рынка, то на Geely Atlas планируют пересадить чиновников, а частному потребителю обещают льготные условия приобретения. Без таких льгот и с учетом заявленных цен автомобиль не выглядит привлекательным для наших соотечественников. Базовая модель, или, как говорят автомобилисты, «барабан», стоит 17 600 долларов.

«При условии кредита или рассрочки — возможно. Ожидания по цене были ниже: 15 тыс. в представлении рядовых автолюбителей, за люксовую комплектацию — 20 тыс. Машина-то в принципе нормальная, но стоит ненамного дешевле тех же корейских «одноклассников». Хотелось бы — и ожидалось, — чтобы перевес в ее сторону был более существенным. На сегодняшний день цена высоковата для рядовых граждан», — полагает Иван Кришкевич.

«Соперниками Geely Atlas будут прежде всего корейские и японские автомобили. Задатки у этого автомобиля для того, чтобы выдержать конкуренцию, есть — исходя из технических характеристик, но неизвестны эксплуатационные: надежность, долговечность, коррозионная стойкость, стоимость ТО», — уточнил Дмитрий Перлин.

Цены на самые популярные модели автомашин — конкурентов Geely Atlas у белорусских дилеров таковы: KIA Sportage — от 18 900 до 33 050 долларов, Mitsubishi ASX — от 19 600 до 27 000, Nissan X-Trail — от 24 000 до 34 000 долларов.

Помимо прочих, есть и другие соперники, причем, возможно, куда более серьезные, — подержанные авто классом выше, в частности трех-семилетние BMW X5 и Х3, Audi Q5 и Q7, Volkswagen Touareg, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester. Цены на них вполне конкурентны и укладываются в диапазон от 12 тыс. до 20 тыс. долларов.

Продажи Geely Atlas будут «зависеть от популярности марки и от того, кто станет заниматься ее продвижением. Все зависит от того, как маркетинг разовьет лояльность к марке. Это процесс непростой, но этого можно за год-два добиться», — полагает Андрей Гинзбург.

Не только локализация

Хотя новая машина гордо зовется белорусской, «наш» «паркетник» — это переименованный китайский Geely Boyue. На родине он продается очень хорошо: в 2016 году реализовано 109 тыс. машин новой модели (23-е место в рейтинге). В 2017-м дела пошли еще лучше: «прародитель» Geely Atlas прочно занял место в пятерке лучших. За 11 месяцев прошлого года было продано 254 858 машин. Причем эту модель нельзя назвать доступной: в Китае она стоит от 15 тыс. до 23 тыс. долларов.

Понятно, что завод «БЕЛДЖИ» изначально «заточен» под рынок Таможенного союза (читай: российский). Наверняка поэтому цена базовой модели составляет 17 600 долларов, или 1 млн рос. руб. — этакая психологическая отметка для россиян. Однако покупать «белорусскую» машину они смогут только при высоком уровне локализации производства. Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, «среднегодовой уровень локализации производства СЗАО «БЕЛДЖИ» в 2017 году должен составлять 30 %, в 2018-м — 50 %».

Пока ответа на вопрос, какие именно узлы и агрегаты будут белорусскими, нет.

«Сейчас вопрос прорабатывается. Это могут быть разные компоненты. Переговоры ведутся по многим, и пока нельзя сказать, какие будут серийно поставлены», — сказал «БР» директор завода «БЕЛДЖИ» Дмитрий Батраков.

Сейчас заявленная локализация — 30,8 %. «Локализация считается по затратам, а не по количеству компонентов», — уточнил Дмитрий Перлин.

«В нашей стране вполне реально повысить уровень локализации — если будет заказ. Но это в теории. Практически этого очень трудно достичь, потому что 50 % — тот уровень локализации, к которому производители в России шли не один год. Причем некоторые не дошли до сих пор. Надо понимать, что это сложный и длительный процесс. Что такое 50 %? Их может дать производство двигателей или штамповка. Напомню, что завод должны были запустить в июле, а в итоге открыли в ноябре. До 50-процентного дедлайна осталось полгода», — сказал по этому поводу Иван Кришкевич.

«Они анонсировали выпуск седана-­бюджетника. Если станут его выпускать с заявленным уровнем локализации и, соответственно, ценой, то абсолютно на равных будут конкурировать с Renault Logan, ВАЗами и иже с ними», — уверен Андрей Гинзбург.

«Понятно, что основной объем, по некоторым оценкам, около 90 %, будет направляться в Россию. Сколько способен поглотить соседний рынок? По итогам десяти месяцев 2017 года продано всего 1872 автомобиля Geely. Уровень в 25 тыс. авто — это BMW, Mazda, Datsun. За десять месяцев в РФ продано 1278 тыс. авто, доля Geely — 0,15 %! А хотят увеличить до 3 % в ближайшие несколько лет», — сомневается Иван Кришкевич.

«Если все будет правильно, то можно и 20 тыс. машин разных моделей продать. Не могу прогнозировать точно: неизвестны их цена, позиционирование, методика продвижения на российском рынке. Надо понимать, что «БЕЛДЖИ» — это только поставщик автомобилей на российский рынок. Зона ответственности на востоке — это «Джили Россия», — отметил Дмитрий Перлин.

За девять месяцев 2017 года в Беларуси были реализованы 242 автомобиля Geely, в 2016-м — 538. Удастся ли увеличить продажи в разы — большой вопрос. Негативный опыт предыдущих подобных производств в нашей стране только усиливает сомнения.