Алкоголик или миллионер? 6 фотографов сняли одного и того же мужчину

Поразительный эксперимент провели в Canon Australia: результаты его демонстрируют, что бывает, когда фотограф снимает героя с какой-то конкретной целью.

Шести фотографам рассказали шесть разных историй о человеке, которого они должны были снять, и истории эти хорошо видны на результатах их работы.

Шесть разных биографий для модели, Майкла: миллионер, бывший заключенный, экстрасенс, алкоголик, спасатель и рыбак. Каждый фотограф сделал свои, особенные и отличные от других снимки! И это при том, что сессии проходили в одной и той же студии с тем же самым реквизитом!

Экстрасенс

Миллионер, «сделавший себя сам»

Бывший заключенный

Спасатель

Алкоголик

Рыбак

«Фотография в большей степени формируется за счет того, кто стоит за камерой, а не за счет того, кто стоит перед ней», — заявили в Canon Australia. Вот это урок.