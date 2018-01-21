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Скандалы
21.01.2018
Сергей Зенько, kraj.by
СПК и школа не знают, где взять деньги на выплату родителям погибшей на картошке школьницы

Руководители ОАО «Холхлово» и СШ №11 ошарашены решением суда Молодечненского района по иску родителей погибшей 13-летней Вики Попчени.

Восьмиклассница СШ №11 погибла под Молодечно в сентябре 2016 года в результате наезда грузовика МАЗ на картофельном поле сельхозпредприятия «Восход-Агро».

По гражданскому делу о возмещении морального вреда было привлечено 11 ответчиков, но судья Игорь Гаранович 19 января вынес решение, согласно которому компенсировать вред должны только два.

Сельхозпредприятие «Холхлово» по решению суда должно выплатить родителям Вики 35 тысяч рублей. Средняя школа №11 – 15 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск Олега и Юлии Попченей в полном объеме. Они просили 50 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки в суд Минской области.

Руководитель ОАО «Холхлово» Андрей Стадуб: «Я ошарашен»

Директор ОАО «Холхлово» Андрей Стадуб 20 января прокомментировал kraj.by решение суда:

– Я ошарашен этим решением. Прекрасно понимаю, что это большое горе для родителей девочки. После ее гибели мы передали на похороны 10 миллионов рублей (старыми деньгами. – прим. kraj.by). Было наказано предприятие, а наш водитель осужден по уголовной статье. И снова мы должны отвечать. Я не готов сейчас сказать: кто виновен, если не мы. Но поймите: 35 тысяч для ОАО «Холхлово», в котором работают всего 100 человек, – это практически месячная зарплата. Как я буду людям в глаза смотреть, если вырву эти деньги из оборота?

Андрей Стадуб утверждает: суд обошелся с ОАО «Холхлово» слишком круто. Он сомневается, что в этом случае помощь предприятию может оказать райисполком.

– Я еще буду консультироваться с нашим юристом: имеет ли смысл обжаловать решение суда, но, скорее всего, мы его обжалуем.

Директор СШ №11 Александр Люлькович: «Нам остается просить учителей скинуться»

У средней школы №11 нет своих денег. На все нужды средства выделяет отдел образования, спорта и туризма райисполкома. Об этом рассказал нашему порталу директор СШ №11 Александр Люлькович.

– Я в шоке и считаю несправедливым решение суда, – говорит директор школы. – В этой трагедии виновна не только школа, но почему-то из большого круга ответчиков выбор пал на нас. Буду собирать администрацию и советоваться: что нам делать? У школы нет ни копейки. Не говоря уже о 15 тысячах рублей. Мы в итоге выплатим. Но где взять эти деньги? Просить учителей скинуться?.. Я только рад, что наши учителя Ольга Завадская и Ирина Апанасевич по суду не должны платить. За своих работников всегда переживаю.

По словам нашего собеседника, он не рассчитывает на помощь отдела образования, спорта и туризма райисполкома: средства на подобные выплаты в бюджете не заложены.

Александр Люлькович рассказал также, что 26 января ждет из Минска правового инспектора областного комитета профсоюза работников образования. Он поможет обжаловать решение суда Молодечненского района в Минский областной суд.

 
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