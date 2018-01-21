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21.01.2018
Ольга Жерносек, Белсат
Милиционер из Витебска получил 2 года лишения свободы за ДТП, но в тюрьму не сел

15-го апреля на пересечении улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова в Витебске милицейский УАЗ столкнулся с маршрутным такси номер 17. В результате удара микроавтобус с пассажирами перевернулся на бок.

«Милицейский воронок ехал с красного, переходящего в желтый цвет. Они неслись, во-первых, не делали никакого торможения. А когда увидели, что едет маршрутка, и они не успевали ее объехать, только тогда было торможение. Сигнальной сирены они не включали. Хочу сказать, что это немыслимое нарушение со стороны правоохранительных органов», – рассказывает свидетель происшествия.

Одна из пассажирок маршрутки получила тяжкие телесные повреждения. Пострадали еще две женщины и 7-летний ребенок. На момент происшествия в микроавтобусе были семеро пассажиров.

«Слева УАЗик я видел отчетливо. Он проехал, я ему уступал движение. С правой стороны никаких опознавательных сигналов, предупреждающих не было», – рассказывает Михаил Товпенец, водитель маршрутки.

На скамье подсудимых оказался 23-летний Андрей Волох. На момент происшествия он проходил контрактную службу в военной части 5524 внутренних войск МВД в качестве водителя. ДТП произошло, когда патруль направлялся на вызов о помощи. По словам Волоха, УАЗ ехал со звуковой сигнализацией.

«Но в какой-то момент звук исчез. Я не могу объяснить почему. При этом я не включал звуковую сигнализацию и был убежден, что она есть. О том, что ее не было в момент пересечения перекрестка, понял, уже просматривая видео», – заявил водитель патрульного автомобиля Андрей Волох.

Бывшего милиционера обвинили в нарушении правил управления или эксплуатации боевого, специального или транспортного автомобиля, которое с неосторожности повлекло причинение тяжких телесных повреждений. Водителю грозило до 5-ти лет лишения свободы.

«На основании части 2 статьи 464 УК Республики Беларусь наказать лишением свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок 1 год».

Согласно постановлению суда, Андрей Волох получил отсрочку от приговора на 1 год. А это значит, что он останется на свободе.

«После того, как мы посоветовались с моим подзащитным, полагаем, что мы не будем обжаловать приговор. Удовлетворяет та ответственность, которая предусмотрена Волоху, моему подзащитному. И надеемся, что приговор вступит в законную силу», – говорит адвокат Андрея Волоха Артем Шаров.

Подсудимый полностью признал свою вину еще на первом заседании и попросил прощения. Кроме этого, он оплатил пострадавшим деньги за судебные издержки.

«У него желание было помочь людям. Поэтому он нарушения эти допустил. Не думал, что так случится», – говорит мать Андрея Волоха Людмила.

Через три дня после аварии у Волоха родилась дочь. Сразу после происшествия сержанта уволили со службы. Он устроился водителем на птицефабрику, но из-за приговора остаться на этой работе он не сможет.

«Прав водителя, к сожалению, в соответствии с приговором лишен на 1 год. Подсудимому необходимо будет устраиваться на новую работу. Но этот вопрос уже решаемый», – отметил адвокат Артем Шаров.

Теперь суд будет рассматривать ходатайства потерпевших о моральной и материальной компенсации. Они направлены к перевозчику, которому принадлежало маршрутное такси, а также к воинской части, где Андрей Волох проходил службу на момент происшествия.

 
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