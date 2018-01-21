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Лица
21.01.2018
citydog.by
Минчанки, которых называют сестрами и подружками своих детей

Иногда понять, что на фотографии мама с сыном или дочкой, а не их сестра, очень сложно.

ЕВГЕНИЯ (37) И АЛЕКСАНДР (20)

Евгения – мама троих детей, занимается творчеством. Александр – ее верный помощник по домашним делам, ее стилист и консультант в выборе одежды.

Е: Быть мамой – это приятная, но в то же время нелегкая работа. Зато, когда твои дети добиваются своих целей даже в такой мелочи, как нарисованный ровно круг, это приносит много восторга и гордости за них.

Старшего сына я родила рано, мне было 17. У нас с ним очень тесные и доверительные дружеские отношения. Он всегда делится со мной своими секретами. Я первая, кто узнал о его первой любви, о первом разочаровании. Часто он спрашивал совета, как поступить в той или иной ситуации на любовном фронте.

А: У меня самая лучшая мама. Она чуткая и всегда поддерживает меня. Конечно, иногда мы ругаемся из-за какой-то ерунды, но это бывает со всеми. Мы спокойно можем делиться друг с другом секретами. Она и мама, и друг – все в одном флаконе.

Е: На улице меня еще часто принимают за его девушку. Недавно в торговом центре мы встретили Сашиного знакомого, который отвел его в сторону и спросил: «Это что, твоя девушка?» Мне приятно (улыбается). Поэтому я постоянно прошу сына, чтобы в общественных местах он громко не говорил «мама», чтобы не вводить людей в ступор.

А: И мне приятно, когда друзья, знакомые и люди, которых я первый раз вижу, говорят, что моя мама очень хорошо выглядит. Это для меня комплимент.

Е: Конечно, ему нравится, что друзья и подружки говорят, что у него классная мама, он гордится мной. А мне приятно, что я могу быть образцом для молодых девочек, быть ЗОЖ-послом – мне помогают спорт и питание.

Уже два года я веганка, практикую лечебное голодание, медитирую. Активно занимаюсь спортом, хожу в фитнес-клуб и недавно окончила курсы фитнес-инструктора. Очень люблю бегать на свежем воздухе в парке.

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