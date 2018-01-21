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Комментарии
21.01.2018
«Какой чудовищный стыд. Первый канал! Хорошо, что иностранным спортсменам не переводят наших комментаторов»

Как российское телевидение освещает спортивные события.

Об этом пишет обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева в Фейсбуке.

«Комментатор произвольной программы одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию:

- ... За ней выступит спортсменка из Италии, которая будет пытаться не допустить российского пьедестала.

Представляете? Это она не за призовое место будет бороться. Это она будет бороться, чтобы «не допустить российского пьедестала». Она годами не досыпала. Она всю жизнь тренировалась. Она с детства упорно шла к этой цели. Не допустить российского пьедестала.

Хорошо, что иностранным спортсменам не переводят наших комментаторов.

UPD. Какой чудовищный стыд. Первый канал! Какой стыд. Третье место, которое в итоге все ж таки отобрала у «наших» итальянка, просто убивает вашего комментатора. Он мало того, что все равно уперто заявляет, что «через несколько минут мы посмотрим церемонию награждения с НАШИМИ девчонками». Он, когда фигуристкам начинают вешать на шеи медали, он объявляет «золотую» российскую фигуристку, «серебряную» российскую фигуристку, и он затыкается на итальянке!! Если вы не видите экрана, вы даже не узнаете, что на третьей ступеньке находится итальянская спортсменка, и что ей тоже вручили медаль.

Прощаясь, он называет свое имя. Александр Гришин. И я не права. Это надо переводить. Чтобы они лучше понимали, с кем имеют дело».

 
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