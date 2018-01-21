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Спорт
21.01.2018
Антон Кушнир взял серебро на этапе Кубка мира

Белорусский фристайлист Антон Кушнир стал вторым на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который завершился в американском Лейк-Плэсиде.

© Sputnik/ Александр Кряжев

Антон сделал прыжок высокой сложности и набрал 126,50 очка, уступив победителю, россиянину Максиму Бурову, 2 балла, сообщает Sputnik.

В женском фристайле победила китаянка Ксю Ментао. Серебро и бронза оказались у австралиек Лидии Лассила и Лауры Пил. Белоруска Анна Гуськова взяла 4-е место, а олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер оказалась лишь на 14 месте.

Этап в Лейк-Плэсиде стал последним в розыгрыше Кубка мира сезона-2017/2018. Следующий крупный старт лыжных акробатов пройдет на Олимпийских играх в Пхенчхане 15-18 февраля.

 
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