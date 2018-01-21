Умерла женщина, отравившаяся «бальзамом» на борисовском предприятии в День матери

Одна из женщин, отравившихся на борисовском предприятии по переработке рыбы в День матери, умерла в больнице спустя три месяца после случившегося.

О гибели женщины сообщил TUT.BY ее муж Анатолий.

— Жена умерла 14 января в больнице, — говорит он.

По словам мужчины, в заключении о смерти сказано, что причина смерти устанавливается:

— Три месяца идет расследование, а результатов нет.

Анатолий сообщил TUT.BY, что планирует подавать по этому поводу заявление в прокуратуру.

— Следственные действия продолжаются, проводятся исследования и экспертизы, следствие ожидает их результатов. По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение, — сообщила TUT.BY Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.

Напомним, 14 октября в Борисове пять сотрудниц предприятия по переработке рыбы «Фауна» отравились средством для очистки чанов. По словам сына одной из женщин, уборщица наводила порядок на втором этаже предприятия и нашла бутылку «бальзама». Она принесла ее в подсобку, где перед сменой переодевались шесть сотрудниц.

— Чай они пили или что, поздравляли друг друга с Днем матери. Зашла уборщица: «Вот, девчонки, с праздничком вас» — и протянула бутылку.

По цвету жидкость казалась схожей с бальзамом, ее было «очень мало, меньше чем по полрюмки на каждого», рассказывал молодой человек. Реакция была моментальной, женщин стало рвать кровью. Пострадавших сразу направили в Борисовскую ЦРБ. Позже трех работниц перевели в Минск в больницу скорой помощи в тяжелом состоянии.

Уборщица была задержана, но позже отпущена на свободу под обязательство о явке.