.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
По Гродно гуляли три диких гуся. Фотофакт
Антон Кушнир взял серебро на этапе Кубка мира
Умерла женщина, отравившаяся «бальзамом» на борисовском предприятии в День матери
Что самое невероятное увидел голландский тренер сборной Беларуси за четыре года в нашем государстве
10 твітар-акаўнтаў, якія варта чытаць
В Могилеве «БМВ» вылетел на остановку, сбив людей. Фотофакт
Убийство молодой пары в Минске: бывшую активистку БРСМ приговорили к 12 годам
Красивый поступок Домрачевой на этапе Кубка мира
Студэнтку, якая ўзначаліла «Моладзь БНФ», адлічваюць з БДУ
Засекретили данные о новой господдержке промышленным гигантам. Источник объяснил причину
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей». Фотофакт
«Он стал рассеянным». Свидетель в суде рассказала о недоработках организатора прыжков
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
«Я в шоке». Школа и колхоз заплатят $ 25 000 родителям погибшей на картошке школьницы
Пришлось уволиться минчанину, создавшему сайт по мониторингу обещаний чиновников
Ребята из МЧС России поддержали первокурсников-авиаторов, тоже станцевав «Satisfaction». Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
«В конце концов, гнилое яблочко режима упадет. Но это не финиш, а только начало»
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»
«План по дискредитации оппозиции безупречен, и это заслуга не кремлевских стратегов, а самих Собчак и Навального»
Романчук: «Власти перестарались»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
«Ніякіх дынастый, перадачы ўлады. Толькі два прэзыдэнцкія тэрміны»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь как Барби, но среди водителей я свой парень»
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
21.01.2018
TUT.BY
Умерла женщина, отравившаяся «бальзамом» на борисовском предприятии в День матери

Одна из женщин, отравившихся на борисовском предприятии по переработке рыбы в День матери, умерла в больнице спустя три месяца после случившегося.

О гибели женщины сообщил TUT.BY ее муж Анатолий.

— Жена умерла 14 января в больнице, — говорит он.

По словам мужчины, в заключении о смерти сказано, что причина смерти устанавливается:

— Три месяца идет расследование, а результатов нет.

Анатолий сообщил TUT.BY, что планирует подавать по этому поводу заявление в прокуратуру.

— Следственные действия продолжаются, проводятся исследования и экспертизы, следствие ожидает их результатов. По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение, — сообщила TUT.BY Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.

Напомним, 14 октября в Борисове пять сотрудниц предприятия по переработке рыбы «Фауна» отравились средством для очистки чанов. По словам сына одной из женщин, уборщица наводила порядок на втором этаже предприятия и нашла бутылку «бальзама». Она принесла ее в подсобку, где перед сменой переодевались шесть сотрудниц.

— Чай они пили или что, поздравляли друг друга с Днем матери. Зашла уборщица: «Вот, девчонки, с праздничком вас» — и протянула бутылку.

По цвету жидкость казалась схожей с бальзамом, ее было «очень мало, меньше чем по полрюмки на каждого», рассказывал молодой человек. Реакция была моментальной, женщин стало рвать кровью. Пострадавших сразу направили в Борисовскую ЦРБ. Позже трех работниц перевели в Минск в больницу скорой помощи в тяжелом состоянии.

Уборщица была задержана, но позже отпущена на свободу под обязательство о явке.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»
«Что же совершил этот герой года? Слетал в космос? Получил Нобелевку? Нет. Насильник Шурыгиной вышел из тюрьмы»
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
«Мне не нужно дорогих подарков»: интервью секс-куклы за $ 10 000
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY