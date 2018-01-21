Что самое невероятное увидел голландский тренер сборной Беларуси за четыре года в нашем государстве

Голландский тренер Херман Круис, уже четвертый год возглавляющий женскую сборную Беларуси по хоккею на траве, рассказал, что самое невероятное видел на минских улицах.

– Как-то возвращался после работы в гостиницу и увидел, что все машины резко остановились на дороге и все начали чего-то ждать, – делится Круис в беседе с «Трибуной». – Удивился, спросил у водителя, что случилось. Он ответил: «Президент домой возвращается. Для нас это нормально». Я просто не понимал, как это вообще возможно и для чего нужно.

По словам тренера, в Голландии такое немыслимо:

– Когда наш король Виллем-Александр едет на машине, никто движение не блокирует. Он иногда даже пешком ходит.

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх»