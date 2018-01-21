Что нужно знать о Версаче перед просмотром «Американской истории преступлений»

Итальянский дизайнер был застрелен 15 июля 1997 года на пороге собственного дома в Майами серийным убийцей Эндрю Кьюнененом.

Джованни Мария «Джанни» Версаче родился в небольшом городке Реджо-ди-Калабрия на юге Италии в 1946 году. Его мать была портнихой, в ателье у которой работали несколько десятков человек — а это уже серьезное производство.

Свое первое платье Джанни сшил в 9 лет — а в 26 переехал в Милан, где работал дизайнером бренда Byblos, и уже через 6 лет открыл свой собственный бутик.

Почему на логотипе Versace Горгона Медуза

В юности Версаче изучал античное искусство, поэтому древнегреческие и римские образы оказывали на него влияние на протяжении всего творчества. Выбирая в качестве логотипа Горгону Медузу, дизайнер хотел, чтобы от его вещей люди цепенели так же, как от взгляда этого мифологического существа.

Надо отметить, что канонических изображений Медуз несколько, но Версаче предпочел так называемую Медузу Ронданини — иллюстрацию превращения чудища в прекрасную женщину с кудрями вместо змей.

Джанни был одним из пионеров селебрити-культа в моде

«Он был первым, кто понял, чего стоят супермодели и знаменитости в первом ряду показа, он вывел моду на международную медиаплатформу», — сказала главный редактор американского Vogue Анна Винтур в интервью сразу после смерти дизайнера.

Версаче дружил с Мадонной, Принцессой Дианой, Стингом и другими главными звездами 1990-х, и именно они были в первом ряду и на рекламах Versace. Джанни способствовал и формированию феномена супермодели — он платил Наоми Кэмпбелл, Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд огромные гонорары и сделал их символами эпохи.

И да, именно он массово ввел в моду китчевые принты

Хотя для многих имя Версаче стало синонимом вульгарности, сам дизайнер объяснял свою приверженность максимализму тем, что его личность формировалась среди буйной калабрийской природы и памятников богатой истории. Он считал своим долгом нести в будущее идеалы античности, смешивая их со всем самым новым и интересным, что попадалось на глаза. Так на одной рубашке могли соседствовать золотые меандры, леопард и уорхоловская Мэрилин Монро.

Версаче был прекрасным театральным художником

Помимо модных коллекций, Джанни Версаче создавал костюмы для балета, работал в театре Ла Скала и Опере Сан-Франциско, активно сотрудничал с хореографами Робертом Уилсоном, Уильямом Форсайтом и Морисом Бежаром. В 2007 году, в десятую годовщину смерти дизайнера, Бежар даже поставил балет, посвященный Джанни. Свои сценические образы долгое время доверял только Версаче и певец Элтон Джон.

Версаче победил рак

За полгода до убийства Джанни Версаче вернулся в компанию после двухлетней борьбы с редким заболеванием — раком внутреннего уха. Несмотря на тяжелые последствия химиотерапии, ему удалось вывести бренд на третье место по продажам в мире после Пьера Кардена и Джорджио Армани.

Главным для Версаче всегда была семья

Брат Санто и сестра Донателла работали вместе с Джанни с самого основания модного дома в 1978 году. Дизайнер был убежден, что родня может сколько угодно ссориться, но ей всегда можно доверять.

По сей день топ-менеджемент Versace — близкие родственники. В период борьбы с раком Джанни завещал половину своего бизнеса племяннице Аллегре. Донателла, которая при жизни брата руководила молодежной линией Versus, последние 20 лет отвечает за весь дизайн бренда.

Джанни и Донателла Версаче

Последний показ дизайнера состоялся накануне его смерти

Коллекцию осень-зима 1997 года Версаче показал в парижском отеле «Ритц» — и меньше чем через неделю был убит. В 15-ю годовщину смерти брата Донателла показала посвященную его памяти коллекцию в том же отеле.

А в прошлом году, в 20-ю годовщину гибели, вновь устроила трибьют Джанни, воссоздав платья 1997 года, которые демонстрировали все те же любимые модели дизайнера — Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Карла Бруни и Хелена Кристенсен.

О Джанни выпущены десятки книг и фильмов

Однако родственники Версаче отрицают их достоверность. Семья дизайнера и его многолетний партнер Антонио Д’Амико уже открестились от нового сезона «Американской истории преступлений», заявив, что не давали своего разрешения и не принимали участия в съемках.

Сериал снят по бестселлеру журналистки Морин Орт «Вульгарное одолжение». Несмотря на то, что многие считают книгу наиболее правдивой, в ней есть много спорных и неподтвержденных фактов, в том числе связанных с ВИЧ-статусом Джанни Версаче и его убийцы.

Дело Версаче живет и побеждает

Дизайнеров, чье платье может за один вечер сделать заурядную девушку мировой звездой (как произошло с Лиз Херли и «тем самым платьем»), сейчас просто нет.

Но семья Версаче уверенно держит модный дом на плаву: их доход в прошлом году составил почти 700 миллионов евро (что, конечно, не 1,5 миллиарда евро дохода Gucci, но оставляет Versace в итальянском Топ-20), а первые ряды показов и рекламные кампании по‑прежнему украшают главные селебрити. Имя Джанни Версаче стало нарицательным, обозначающим не только стиль, но идеологию, размах, отношение к жизни.

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