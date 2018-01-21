«У наших кланов главный метод получения пайки — запугать правителя»

Почему силовики устраивают провокации, как только усиливается позиция экономистов-реформаторов, и кто и при помощи чего может влиять на Лукашенко?

В дискуссии, состоявшейся в Клубе интеллектуального общения, участвовали историк Анатоль Тарас, социолог, эксперт НИСЭПИ Сергей Николюк, магистр экономики, предприниматель Виктор Евмененко.

«Изменение системы всегда осуществляют маргиналы. Таким был и Александр Григорьевич в 1994 году»

Сергей Николюк: Мы видим, что политическая активность людей падает. Привычные формы политической борьбы не работают, сходят на нет государственные идеологии, желание голосовать, не имеют влияния партии. Но возникают новые формы. Сегодня человек находит, когда ему надо, способ организоваться, причем под конкретный вопрос. Пример тому — реакция общества на события в Печах. Общество организовалось без всякой оппозиции и добилось результатов без всяких протестов.

У нас ведь как было: если мы протестуем, мы выходим на улицу, а после там смотрим, сколько вышло? Ах, нас мало вышло, значит, у нас застой. Оказалось, можно было добиться результатов, никуда не выходя. И, кстати, в западном продвинутом мире так и происходит. И мы находимся в тренде.

И, смотрите, государство прореагировало на это. Еще энергичнее. И будет и впредь реагировать. То есть, есть рычаг воздействия на него, а не просто, что мы сами по себе, а оно само по себе. Просто не надо все мерить старыми мерками, в том числе и формами политического протеста. Эти формы действительно отмирают.

Анатоль Тарас: Но проблемы существуют, и они очень серьезны. Как эти проблемы решать? Выходит, просто сидеть и надеяться на естественный ход вещей?

Сергей Николюк. Как произошло с переходом к нашей белорусской модели? Безусловно, это был прорыв. Но прорыв всегда сопряжен с хаосом, потому что старая система держит. А она должна рухнуть. Причем этот прорыв всегда проводят маргиналы. Потому что тем, кто сидит наверху, тем, кто удовлетворен своей жизнью, им прорывы не нужны. Какого можно сегодня ждать прорыва от Александр Григорьевича?

А вот в 1994-м он сам был маргиналом. И мы помним, как появилась еще целая масса людей на всесоюзном уровне, которые были никем, они и осуществили прорыв.

Ну а после идет процесс адаптации. Сегодня эта адаптация после прорыва в 90-е уже завершилась. Все, что в рамках этих новых свобод, можно было достичь, сделано. И вот сейчас в системе начнет снова нарастать напряжение.

Виктор Евмененко: И власть это сама чувствует. И мы видим, что теперь в системе начинают побеждать те, кто называет себя реформаторами.

«Как только у нас начинает усиливаться экономический блок, так ребята из числа силовиков чешут репу и устраивают провокации»

Сергей Николюк: Процесс идет. Сегодня у нас уже вдруг все побежали и сказали, что мы реформаторы. Но с другой стороны, мы прекрасно видели, как 19 декабря 2010 году силовые структуры свернули эту движуху. Потом были эти высосанные из пальца придуманные дела «патриотов». Но у этих всех колонн автозаков был только один зритель — Александр Григорьевич. Это ему продемонстрировали.

Виктор Евмененко: Да, был 2010, потом 2017 год, но экономический блок все равно побеждает. Ему дают по мозгам, проходит время, все успокаивается и снова экономический блок в авангарде.

Сергей Николюк: В государстве нашего типа существует конкуренция между организациями. С одной стороны, этим ребятам, объединившись, выгодно извлекать административную ренту. Но в каждый конкретный момент идет борьба за то, чтобы свою долю в лучшем случае задержать или оттяпать побольше. И поэтому мы наблюдаем: как только у нас начинает усиливаться экономический блок, неважно каких фамилий, так ребята из числа силовиков чешут репу и устраивают провокации.

Они это делают потому, что главный метод получения их пайки – запугать правителя. То же делают и экономисты: они приходят и говорят «экономическая безопасность». И потом мы видим, что Александр Григорьевич уже говорит о продовольственной безопасности, о еще какой-то безопасности — ему внушили. У нас масса программ по безопасности. Оно и понятно. Ты получаешь под эту программу финансирование, возглавляешь ее и имеешь свою пайку. Сегодня силовики, завтра другие...

Но есть все равно определенный вектор, потому что победа силовиков не решает проблему.

Виктор Евмененко: Экономика всегда побеждает. Вот у нас уже ввели безвиз. Думаю, скоро сделают и все 90 дней. И я не удивлюсь, если у нас легализируют проституцию, чтобы приезжие иностранцы могли хорошо отдохнуть.

Анатоль Тарас: Всегда в конечном счете побеждает «бабло». Если бы у большевиков не было денег, своих и немецких, то дальше февральской революции дело и не пошло бы.

Ведь почему некоторые арабские режимы могут спокойно существовать, несмотря на жесточайшую диктатуру? Потому что имеют деньги, нефть, ресурсы. Вот в Эмиратах, когда юноша и девушка вступают в брак, они получают сразу готовый дом, автомобиль, деньги на каждого ребенка — и все довольны, хоть там страшнейшая диктатура. Но при этом люди живут очень хорошо.

Но у нас же нет такого. У нас денег-то не хватает. И их все меньше и меньше. Лукашенко, может, и давал бы каждому эти 500 долларов, он и против 1000 долларов не возражает — только ведь нет их. И это большая проблема для нашего режима.